Irán jugará sus partidos del Mundial 2026 en Estados Unidos, dice Gianni Infantino

Por César López, CNN en Español

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, aseguró que Irán asistirá al Mundial como se tiene previsto, sin ningún cambio en el calendario o ajuste en la logística del torneo que comienza el 11 de junio en la Ciudad de México.

En declaraciones a la agencia AFP, en su visita a Turquía y en el marco del partido amistoso entre Irán y Costa Rica, Infantino aseguró que el seleccionado iraní “estará en la Copa del Mundo” y disputará sus partidos de la fase de grupos en Estados Unidos.

“Irán estará en la Copa del Mundo”, afirmó Infantino durante el encuentro amistoso en Antalya, al sur de Turquía, donde la selección asiática goleó a su par costarricense 5-0.

Infantino destacó el desempeño del conjunto iraní, al que consideró muy fuerte y por el cual se siente muy contento. En redes sociales, el máximo dirigente del fútbol internacional publicó varias fotografías con el equipo completo y un extenso mensaje de apoyo al equipo, mientras el conflicto armado sigue latente en el Medio Oriente.

“Felicité una vez más a la selección iraní por su clasificación para la Copa Mundial de la FIFA 2026 y por enorgullecer a millones de personas en Irán y en todo el mundo. Representar a una nación conlleva una gran responsabilidad, y animé a los jugadores a seguir inspirando a sus aficionados y haciendo soñar a su pueblo en el escenario mundial”, fue parte del mensaje que publicó Infantino en Instagram.

Infantino subrayó ante AFP que los “partidos se jugarán donde corresponde, según el sorteo”. Sus declaraciones se dan tras la solicitud del seleccionado de trasladar sus partidos de la fase de grupos a México, ante una presunta falta de garantías de seguridad en Estados Unidos.

El propio presidente de la FIFA aseguró que había hablado con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para garantizar la seguridad de la delegación iraní en el país. Sin embargo, el mandatario estadounidense poco después declaró que no podrían velar por la seguridad de los miembros del equipo.

Ante la incertidumbre de la participación en el Mundial y un posible reemplazante, la FIFA solo aseguró durante todo este tiempo, que “mantenían conversaciones con todas las asociaciones miembro”, lejos de tomar una decisión.

Irán se mantenía fuerte en su decisión de no ir al Mundial y el ministro de Deportes del país aseguró que no asistirían, una posición que ciertamente cambió tras la reunión en Turquía.

“Para nosotros, lo que más importa son las normas y reglamentos de la FIFA. Acataremos cualquier decisión que tome la FIFA. Todos los países anfitriones han adquirido compromisos con la FIFA y deben cumplirlos”, declaró a la AFP Mehdi Mohammad Nabi, vicepresidente de la Federación de Fútbol de Irán.

Irán vs. Nueva Zelandia. Los Ángeles, 15 de junio.

Los Ángeles, 15 de junio. Irán vs. Bélgica. Los Ángeles, 21 de junio.

Los Ángeles, 21 de junio. Irán vs. Egipto. Seattle, 26 de junio.

Con información de AFP.

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