Luna llena rosa de abril: por qué se llama así, cuándo se podrá ver y a qué hora alcanzará su punto máximo

Por Lily Hautau, CNN

Los aficionados a la observación del cielo pronto podrán ver la primera luna llena de la temporada de primavera.

La luna llena rosa de abril alcanzará su punto máximo a las 10:11 p.m., hora de Miami, del miércoles, según Time and Date. A pesar del apodo, el satélite aparecerá en su habitual y brillante tono gris.

El nombre rosado del evento lunar rinde homenaje a la floración de principios de primavera de Phlox subulata, una especie de flor silvestre nativa del este de América del Norte, a la que a menudo se la llama “musgo rosa”, que por lo general florece alrededor de la luna llena de abril, según The Old Farmer’s Almanac.

La luna aún puede parecer llena el martes y el jueves, dijo Noah Petro, jefe del laboratorio de geología planetaria, geofísica y geoquímica de la NASA en el Goddard Space Flight Center en Greenbelt, Maryland. Las lunas llenas son visibles para quienes se encuentran en los hemisferios norte y sur, ya que se considera que están en la fase de luna llena hasta 12 horas antes y después de su punto máximo, según EarthSky.

Para la mejor vista, si las condiciones meteorológicas locales lo permiten, Petro sugiere buscar cielos despejados y un lugar sin obstáculos, lejos de árboles o edificios. Cuanto más oscuro sea el entorno, más se puede disfrutar del evento, agregó.

En las comunidades indígenas, la luna llena de abril tiene una variedad de nombres, entre ellos “kawohni”, que significa luna de las flores para los cherokees; “kwiyamuyaw”, que significa luna del cortavientos para los hopis, y “tabehatawi”, que significa luna de las ranas para los assiniboine.

La luna llena rosa de abril también marca la primera fecha potencial de lanzamiento de Artemis II en abril, la primera misión tripulada en viajar a las cercanías de la luna en más de 50 años. Cuatro astronautas buscan viajar más lejos en el espacio profundo de lo que cualquier humano haya ido anteriormente, volando alrededor de la luna y más allá de su cara oculta.

Este período de lanzamiento va del 1 al 6 de abril, con una ventana de dos horas cada día, según la NASA. El miércoles, la ventana de lanzamiento se abre 1,28 horas antes del atardecer; al día siguiente, se abre 0,32 horas antes del atardecer; y en las fechas restantes, se abre progresivamente más tarde después del atardecer.

“Cuando miras esta luna llena, la tripulación puede estar en camino. Puede que acaben de despegar”, dijo Petro, quien también dirige el equipo de ciencias planetarias para una próxima misión Artemis prevista para principios de 2028 que devolverá a los humanos a la superficie lunar. “Esta será la última luna llena en la era previa a Artemis II, y se verá diferente no solo para los cuatro miembros de la tripulación, sino para todos nosotros que viajamos junto con ellos”, añadió Petro.

Entre lunas llenas y lluvias de meteoros, los observadores tienen una variedad de eventos que anticipar en abril y mayo.

Una de las lluvias de meteoros más antiguas conocidas, las Líridas, alcanzará su pico entre el 21 y el 22 de abril, cuando los observadores del cielo podrán ver de 10 a 20 meteoros por hora durante su máximo, con las mejores vistas en el hemisferio norte, según la NASA.

Originada a partir de partículas sobrantes del cometa Thatcher, esta lluvia anual se observa mejor lejos de las luces de la ciudad después de la puesta de la luna y antes del amanecer. Con una interferencia mínima de la luz de la luna, los entusiastas pueden esperar un buen espectáculo con cielos despejados.

La siguiente lluvia que alcanzará su pico es la de las Eta Acuáridas el 5 y 6 de mayo, cuando los aficionados pueden esperar ver menos de 10 meteoros por hora debido a la luz de la luna que interferirá, según la American Meteor Society. Originada a partir del cometa Halley, esta lluvia anual es conocida por la velocidad de sus meteoros, que viajan a unos 65 kilómetros por segundo al entrar en la atmósfera terrestre, dejando una “estela” luminosa, según la NASA.

Mayo también trae dos lunas llenas: una el 1 y otra el 31 del mismo mes. Un uso común del término “luna azul” se refiere a la segunda luna llena en un solo mes calendario, un fenómeno que ocurre aproximadamente cada 30 meses en promedio, según The Old Farmer’s Almanac.

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