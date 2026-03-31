Millones de nacimientos prematuros y miles de muertes de recién nacidos están vinculadas a un químico del plástico

Por Sandee LaMotte, CNN

Dos sustancias químicas utilizadas para hacer el plástico más flexible están vinculadas a casi 2 millones de nacimientos prematuros y la muerte de 74.000 recién nacidos en todo el mundo en 2018, según un nuevo estudio.

Se considera que un bebé es prematuro cuando nace antes de la semana 37 de gestación. Aproximadamente 1 de cada 10 bebés en Estados Unidos nació prematuro en 2024, según el Informe de March of Dimes de 2025.

“Los bebés que sobreviven pueden presentar problemas respiratorios, dificultades para alimentarse, parálisis cerebral, retraso en el desarrollo, problemas de visión y de audición”, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU.

Los dos químicos del estudio —el ftalato de di-2-etilhexilo (DEHP) y su derivado, el ftalato de diisononilo (DiNP)— pertenecen a una familia de químicos sintéticos llamados ftalatos.

Se sabe que los ftalatos interfieren con el mecanismo de producción hormonal del cuerpo, conocido como sistema endocrino, y están relacionados con problemas de desarrollo, reproductivos, cerebrales, inmunitarios y de otra índole, según el Instituto Nacional de Ciencias de la Salud Ambiental. Incluso pequeñas alteraciones hormonales pueden causar efectos biológicos y de desarrollo significativos, afirma el instituto.

“Esta es una clase peligrosa de sustancias químicas”, dijo el Dr. Leonardo Trasande, autor principal del nuevo estudio y profesor Jim G. Hendrick, M.D., de Pediatría en la Facultad de Medicina Grossman de NYU Langone en la ciudad de Nueva York.

“En el contexto de todos los esfuerzos que estamos realizando para aumentar la natalidad en Estados Unidos, también debemos asegurarnos de que los bebés nazcan sanos”, añadió Trasande, quien también es profesor de salud pública y director de la División de Pediatría Ambiental y del Centro para la Investigación de Riesgos Ambientales de NYU Langone Health.

“Estos datos respaldan aún más los esfuerzos para negociar un tratado sobre plásticos que limite las sustancias químicas preocupantes comúnmente utilizadas en estos materiales”, afirmó.

El Panel de Altos Ftalatos del Consejo Estadounidense de Química informó a CNN por correo electrónico que la Agencia de Protección Ambiental de EE.UU. realizó una evaluación integral de riesgos sobre el uso de DiNP bajo la Ley de Control de Sustancias Tóxicas y concluyó que no representa un “riesgo irrazonable para la salud humana de los consumidores, la población en general o el medio ambiente”.

El consejo, que representa a las industrias química, de plásticos y de cloro de EE.UU., no hizo comentarios sobre el ftalato de di-2-etilhexilo (DEHP).

Los ftalatos suelen denominarse sustancias químicas “en todas partes” porque se utilizan en una gran cantidad de productos de consumo. Estas sustancias proporcionan flexibilidad en juguetes infantiles, materiales de arte, recipientes para almacenar alimentos, pisos de vinilo, cortinas de ducha, mangueras de jardín, dispositivos médicos y más.

Los ftalatos también ayudan a lubricar sustancias y a transportar fragancias en productos de cuidado personal, como desodorantes, esmaltes de uñas y perfumes. Geles, aerosoles o champús para el cabello; jabones; y lociones corporales.

“Estos son aditivos que también se utilizan en el plástico de envoltura tipo film que se usa comúnmente en los envases de alimentos”, dijo Trasande.

Las investigaciones han relacionado los ftalatos con problemas reproductivos como malformaciones genitales y testículos no descendidos en bebés varones, y con un menor recuento de espermatozoides y niveles más bajos de testosterona en hombres adultos. Los estudios también han relacionado los ftalatos con la obesidad infantil, el asma, problemas cardiovasculares y el cáncer.

Un estudio de 2021, del que Trasande fue coautor, encontró que los ftalatos podrían contribuir a entre 91.000 y 107.000 muertes prematuras al año entre personas de 55 a 64 años en Estados Unidos. Las personas con los niveles más altos de ftalatos tenían un mayor riesgo de muerte por cualquier causa, pero especialmente por enfermedades cardíacas.

¿Cómo podrían estas sustancias químicas contribuir a los partos prematuros y las muertes de recién nacidos? Aunque se necesita mucha más investigación, los científicos tienen algunas ideas.

“Una de las vías es la alteración de la función placentaria, que se ha documentado que se ve afectada por los ftalatos y otros disruptores endocrinos”, afirmó Jane Muncke, directora general y jefa científica del Food Packaging Forum, una fundación sin ánimo de lucro con sede en Zurich, Suiza, que se centra en la divulgación científica y la investigación sobre plásticos y otros productos químicos utilizados en la industria.

“Irónicamente, los bebés prematuros estarán expuestos a aún más plásticos, ya que las unidades neonatales dependen de tubos de plástico”, añadió Muncke, quien no participó en el último estudio. “Esto también nos recuerda la urgencia de innovar en materiales más seguros, especialmente para su uso en el sector sanitario, y debería ser una prioridad para los responsables políticos y los empresarios”.

La placenta, que se adhiere a la pared uterina, proporciona oxígeno, nutrientes y apoyo inmunológico al feto en desarrollo. La insuficiencia placentaria, en la que este órgano no se desarrolla o funciona correctamente, es una de las principales causas de parto prematuro espontáneo, según los expertos.

“La inflamación no favorece la adhesión placentaria y puede facilitar la rotura de membranas”, afirmó Trasande. “La rotura de membranas, la falta de adhesión a la pared uterina y la pérdida de nutrientes esenciales para el feto pueden desencadenar contracciones uterinas. No existe una única vía”.

El nuevo estudio, publicado este martes en la revista eClinicalMedicine, examinó los efectos del DEHP y el DiNP en 200 países y territorios en 2018. Los datos se obtuvieron de grandes encuestas nacionales en Canadá, Europa y Estados Unidos, así como de estimaciones de investigaciones anteriores en regiones del mundo que no recopilan sus propios datos.

África, Oriente Medio y el sur de Asia fueron las regiones más afectadas por la carga de problemas de salud relacionados con el parto prematuro. Algunas de esas áreas cuentan con industrias de plásticos en rápido crecimiento y altos niveles de residuos plásticos a nivel mundial, según el estudio.

La investigación no se diseñó para establecer que el DEHP y el DiNP causen directa o exclusivamente partos prematuros, ni tampoco analizó otros tipos de ftalatos, explicaron los autores.

Esto tiene sentido, afirmó el Dr. Donghai Liang, profesor asociado de salud ambiental en la Escuela de Salud Pública Rollins de la Universidad de Emory en Atlanta.

“En concreto, el DEHP ha sido uno de los ftalatos más estudiados en relación con los partos prematuros, por lo que existe una base epidemiológica más sólida para modelar su contribución”, explicó Liang —quien no participó en la investigación— en un correo electrónico. “El DiNP se incluyó porque es un sustituto común del DEHP y su relevancia aumenta a medida que las industrias abandonan los ftalatos más antiguos.

“Dicho esto, no interpretaría esto como que solo estos dos ftalatos sean relevantes”, añadió. “La preocupación general radica en los ftalatos como clase, y centrarse en uno o dos a la vez podría subestimar el riesgo global”.

Los fabricantes suelen buscar sustitutos para sustancias químicas que la ciencia ha relacionado con daños a la salud y que están reguladas por los gobiernos federales y estatales. Por ejemplo, en 2008, Estados Unidos prohibió el DEHP en concentraciones superiores al 0,1 % en juguetes y artículos de puericultura, y dos estados —California y Carolina del Norte— están trabajando para prohibir el DEHP en las bolsas de soluciones intravenosas.

“Estamos jugando a un peligroso juego del gato y el ratón con sustancias químicas peligrosas”, afirmó Trasande. “Nos encontramos ante una situación en la que surgen preocupaciones sobre una sustancia química, y la industria simplemente la sustituye por un análogo químico que puede tener los mismos efectos, o incluso peores”.

La buena noticia es que los ftalatos tienen una vida media corta y se eliminan del cuerpo en pocos días, según los expertos. Por lo tanto, planificar cuidadosamente para evitar los plásticos puede tener un impacto significativo.

“Para las madres y las familias que esperan un bebé y que buscan minimizar la exposición, existen algunas medidas razonables y prácticas que pueden ayudar”, dijo Liang. “Estas incluyen elegir productos de cuidado personal etiquetados como ‘libres de ftalatos’. Revise las listas de ingredientes en busca de términos como ftalato de dietilo (DEP), ftalato de dibutilo (DBP) y ftalato de bencilo y butilo (BBzP)”.

Sin embargo, las etiquetas de los productos no siempre enumeran los químicos de forma consistente. Por ejemplo, en los productos de cuidado personal, los ftalatos a menudo se incluyen bajo términos más generales como “fragancia” o “perfume”, dijo Liang.

“Los ftalatos son aditivos importantes para que las fragancias se mantengan”, dijo Trasande. “Otro consejo clave: dado que el calor favorece que los químicos como los ftalatos se filtren del plástico, evite usar el microondas o lavar los plásticos en el lavavajillas”.

Liang añadió que es importante ventilar adecuadamente para mejorar la calidad del aire interior y aspirar con regularidad, ya que los ftalatos pueden acumularse en el polvo doméstico.

“Dicho esto, es fundamental recalcar que estas exposiciones son generalizadas y a menudo difíciles de evitar por completo”, afirmó. “Una protección eficaz no puede depender únicamente del comportamiento individual. Las soluciones más efectivas se encuentran en la raíz del problema e incluyen regulaciones más estrictas, formulaciones de productos más seguras, un mejor etiquetado, una mejor gestión ambiental y supervisión regulatoria”.

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