Por qué la nación que intenta mediar entre EE.UU. e Irán corre el riesgo de verse arrastrada al conflicto

Análisis por Ivan Watson, CNN

En el mes transcurrido desde que Estados Unidos e Israel iniciaron su campaña de bombardeos aéreos contra Irán, miles de personas han muerto en al menos nueve países en un conflicto que se intensifica rápidamente y que está costando a las economías miles de millones de dólares al día.

El mundo se enfrenta a una crisis energética global.

Pero la magnitud de esta guerra podría empeorar mucho, muchísimo.

Irán ha lanzado andanadas de drones y misiles contra Arabia Saudita, así como contra otros miembros del Consejo de Cooperación del Golfo: Kuwait, Bahrein, Qatar, los Emiratos Árabes Unidos y Omán.

Sin embargo, hasta el momento, ninguno de estos países ha tomado represalias contra Teherán.

“Arabia Saudita ha sido muy paciente”, declaró el teniente general retirado Muhammad Saeed, quien fuera el segundo oficial de mayor rango en las fuerzas paquistaníes.

“Si los saudíes responden militarmente, no serán solo ellos”, continuó Saeed. “Eso incendiaría toda la región”.

La participación directa de Arabia Saudita en la guerra tendría consecuencias que irían mucho más allá de los demás países árabes del Golfo.

En 2025, Arabia Saudita firmó un acuerdo de defensa mutua con Pakistán.

Durante una reunión con el ministro de Asuntos Exteriores saudí en Islamabad el domingo, el primer ministro de Pakistán agradeció a su aliado su “notable moderación”.

También le aseguró al diplomático saudí que “Pakistán siempre estará al lado de Arabia Saudita”.

Esto implica que, si la República Islámica de Irán presiona demasiado a Arabia Saudita, podría acabar obligando a su vecino Pakistán, potencia nuclear, a salir en defensa de Riad.

Los dirigentes paquistaníes no están precisamente ansiosos por entrar en conflicto.

Hace menos de un año que India y Pakistán, archirrivales entre sí, libraron una guerra aérea y de misiles de cuatro días. Además, las fuerzas pakistaníes llevan meses participando en escaramuzas transfronterizas con los talibanes en el vecino Afganistán.

Pakistán tiene un enorme incentivo para ayudar a reducir la tensión del conflicto. Y después de lanzar drones y misiles contra tantos de sus vecinos, a Irán le quedan muy pocos amigos en la región.

“La relación menos problemática que [Irán] mantiene en su entorno estratégico es con Pakistán”, afirma Kamran Bokhari, investigador residente sénior del Consejo de Política de Medio Oriente en Washington.

“No hay otro canal”, señaló.

El reconocimiento de que el conflicto actual solo conducirá a más “muerte y destrucción”, en palabras del viceprimer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de Pakistán, Ishaq Dar, fue lo que impulsó a los principales diplomáticos de Turquía, Arabia Saudí y Egipto a reunirse para mantener conversaciones de crisis en la capital paquistaní el domingo.

Tras esas conversaciones, Dar argumentó que se barajaba la posibilidad de celebrar algún tipo de conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán, con Pakistán como anfitrión.

“Tanto Irán como Estados Unidos han expresado su confianza en que Pakistán facilite las conversaciones”, declaró Dar, y agregó que dicha reunión podría ser posible “en los próximos días”.

En su declaración del domingo, Dar también mencionó una reciente conversación telefónica con su homólogo de China, el ministro de Asuntos Exteriores Wang Yi.

“China apoya plenamente la iniciativa de Pakistán de acoger las conversaciones entre Irán y Estados Unidos”, aseguró Dar.

El diplomático paquistaní tiene previsto volar a China el martes para mantener conversaciones, a pesar de haber sufrido una fisura en el hombro tras una caída durante su reunión con la delegación egipcia.

Pero la diplomacia de crisis de Pakistán se enfrenta a desafíos más graves.

El pasado fin de semana, los hutíes de Yemen, respaldados por Irán, entraron en escena, disparando misiles contra Israel por primera vez en esta ronda de hostilidades, lo que amplió aún más la guerra regional.

Mientras tanto, Estados Unidos está desplegando miles de tropas en Medio Oriente, lo que aumenta la posibilidad de operaciones terrestres contra Irán.

Y dentro de Irán hay voces que juran continuar la lucha durante un período prolongado.

“Esta es nuestra guerra, y no dejaremos de defendernos hasta que les demos a Trump y a Netanyahu una lección histórica”, declaró un alto funcionario de seguridad iraní a Fred Pleitgen de CNN.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Esmaeil Baghaei, declaró el lunes que Irán no participó en ninguna de las reuniones recientes organizadas por Pakistán con países de la región, afirmando que dichas reuniones adoptan la forma de un marco no acordado por Irán.

“Las reuniones que Pakistán mantiene con los países vecinos se concentran en un marco que ellos mismos han diseñado, y nosotros no hemos participado en ese marco”, afirmó.

Según el portavoz, si bien Estados Unidos ha transmitido solicitudes de negociación y propuestas a través de intermediarios, incluido Pakistán, la prioridad actual de Irán es defenderse de los ataques en curso.

“En estos momentos, ante la intensa agresión y el ataque militar estadounidense, todos nuestros esfuerzos y capacidades están dedicados a nuestra defensa”, declaró el portavoz.

La situación es increíblemente volátil y peligrosa. Tanto la administración Trump como la República Islámica de Irán se declaran victoriosas, mientras que simultáneamente se lanzan toneladas de munición letal.

Pero incluso las partes beligerantes en este conflicto han demostrado momentos de moderación.

El riesgo de que esta guerra se extienda mucho más es demasiado real.

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Con información de Sophia Saifi, de CNN.