Solo quedan 50 de estas ballenas, pero el “Escuadrón de Dios” de Trump prioriza la perforación petrolera sobre su protección

Por Ella Nilsen, CNN

Varios altos funcionarios del Gobierno de Trump que integran el llamado “Escuadrón de Dios” votaron este martes para anular regulaciones de larga data de la Ley de Especies en Peligro de Extinción en el golfo de México, eximiendo de esos requisitos a toda la perforación de petróleo y gas. Los ambientalistas temen que este resultado pueda significar la extinción de la ballena de Rice, una especie en peligro crítico que solo habita en el golfo y de la que apenas quedan 50 ejemplares.

El “Escuadrón de Dios” es un panel de seis altos funcionarios federales de Comisión de Especies en Peligro de Extinción que tiene la capacidad de conceder exenciones a la Ley de Especies en Peligro de Extinción. Se ganó el nombre porque la comisión tiene el poder de “jugar a ser Dios”.

“Literalmente tiene el poder de vida o muerte”, dijo Pat Parenteau, profesor emérito de derecho en la Facultad de Derecho de Vermont, quien ayudó a redactar la disposición original de exención en la ley. “Puede conceder una exención que en realidad resultaría en la extinción de una especie”.

Tales exenciones a la Ley de Especies en Peligro de Extinción son extremadamente raras. Este martes marcó apenas la cuarta vez en la historia que la comisión ha votado, y la primera vez que ha votado a favor de una exención por motivos de seguridad nacional.

La semana pasada, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, solicitó una exención a los requisitos de la Ley de Especies en Peligro de Extinción para toda la exploración de petróleo y gas en el golfo de México “por razones de seguridad nacional”.

Hegseth dijo en la reunión de este martes que la amenaza a la seguridad nacional proviene de demandas de grupos ambientalistas que buscan proteger a las especies en peligro de extinción en el golfo. En los últimos años, esos grupos han demandado con el objetivo de reducir las velocidades del tráfico de embarcaciones en el área —que pueden golpear y matar a las ballenas de Rice— y restringir la actividad de cañones de aire sísmicos, que puede interferir con la navegación y la comunicación de las ballenas. Los derrames de petróleo también representan una amenaza para la especie: un estudio federal encontró que el derrame de Deepwater Horizon de 2011 mató aproximadamente al 17 % de la población de ballenas de Rice, aunque ocurrió fuera de su hábitat.

El presidente Donald Trump se ha quejado extensamente de los daños ambientales a las ballenas causados por los parques eólicos marinos, al afirmar que las turbinas eólicas las están “volviendo locas” y provocando muertes de ballenas a lo largo de la costa atlántica. Científicos federales no han encontrado ningún vínculo entre los parques eólicos y las muertes de ballenas.

La ballena de Rice es la especie más cercana al borde de la extinción en el golfo, pero otras especies en peligro y amenazadas también viven allí, incluidas tortugas marinas, manatíes y grullas trompeteras.

La justificación presentada por Hegseth y otros funcionarios del Gobierno de Trump para la exención fue que estas demandas y regulaciones ambientales para proteger a las especies en peligro de extinción hacen que sea menos seguro para las compañías de petróleo y gas planificar y ejecutar sus operaciones de perforación, perjudicando así la seguridad nacional de Estados Unidos.

“Estas batallas legales desperdician recursos gubernamentales críticos y hacen imposible que las compañías energéticas planifiquen e inviertan en nuevos proyectos”, dijo Hegseth. “Cuando se enfría el desarrollo en el golfo, se nos impide producir la energía que necesitamos como país”.

Hegseth vinculó eso con la preparación militar de Estados Unidos, al citar la guerra en curso con Irán, iniciada por el Gobierno de Trump. Ese conflicto ha provocado impactos energéticos globales en cascada, ya que Irán ha cerrado el estrecho de Ormuz y ha cortado, en la práctica, una quinta parte del suministro mundial de petróleo, y países de Medio Oriente se han bombardeado entre sí infraestructura de petróleo y gas. Funcionarios del Gobierno de Trump han argumentado que Estados Unidos necesita producir más petróleo para estabilizar la situación global, incluso cuando analistas energéticos han señalado que perforar para obtener más petróleo en el país no puede, por sí solo, resolver ese problema.

“Las interrupciones en la producción de petróleo del golfo no solo nos perjudican; benefician a nuestros adversarios”, dijo Hegseth. “No podemos permitir que nuestras propias reglas debiliten nuestra posición y fortalezcan a quienes desean hacernos daño. Por estas razones, la exención de la Ley de Especies en Peligro de Extinción en el golfo no es solo una buena idea, es una cuestión crítica de seguridad nacional”.

El Instituto Americano del Petróleo no presionó al Gobierno para obtener la exención y está dejando en manos del Gobierno de Trump los asuntos de seguridad nacional, dijo una fuente de la industria.

“Nuestra industria tiene un largo historial de proteger la vida silvestre mientras desarrolla energía costa afuera de manera responsable”, dijo en un comunicado la portavoz de API, Andrea Woods.

Los grupos ambientalistas dijeron que demandarían para impugnar la medida del Gobierno, calificándola de ilegal.

“No hay una manera racional de afirmar que los intereses de seguridad nacional requieren pulverizar la Ley de Especies en Peligro de Extinción en el golfo de México”, dijo Drew Caputo, vicepresidente de litigios del grupo ambientalista Earthjustice. Caputo sostuvo que el desarrollo actual de petróleo y gas no se ve afectado por las regulaciones de la Ley de Especies en Peligro de Extinción; la ley no se ha utilizado como motivo para denegar permisos de petróleo y gas en el golfo.

El “Escuadrón de Dios” tiene un historial de votación mixto a lo largo de los años, a veces votando para negar exenciones de la Ley de Especies en Peligro de Extinción y otras veces votando a favor de ellas. La última votación fue en 1992, cuando la comisión decidió proceder con un pequeño número de ventas de madera de bosques antiguos en Oregon que podrían haber perjudicado al amenazado búho moteado del norte. Los grupos ambientalistas demandaron, y las exenciones se retiraron posteriormente.

Parenteau, el profesor de derecho que ayudó a redactar el proceso de exención de la Ley de Especies en Peligro de Extinción, dijo que la justificación del Gobierno en este caso es débil desde el punto de vista legal.

Debido a las enormes consecuencias de conceder una exención de la ley, se supone que debe existir un umbral extremadamente alto para otorgarla, como que las operaciones militares activas en el golfo se vean perjudicadas por las protecciones de especies, dijo Parenteau.

“Esto es demasiado bueno para ser verdad desde el punto de vista del litigio; es la peor base posible que podrían haber ideado”, dijo. “Toda la idea de que la demanda pendiente podría de algún modo interferir con la producción de petróleo y gas del golfo, hablamos de pura especulación”.

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