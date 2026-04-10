Detienen al menos a cinco personas durante las protestas del jueves en Caracas, denuncian ONG

Por Mauricio Torres, CNN en Español

Al menos cinco personas fueron detenidas durante las protestas que el jueves recorrieron calles de Caracas con dirección al palacio presidencial de Miraflores, según denunciaron organizaciones venezolanas este viernes.

Carlos Salazar, coordinador de la Coalición Nacional Sindical, dijo en un video publicado en X que los detenidos son jóvenes entre los que hay estudiantes, dirigentes comunitarios y comunicadores.

Salazar aseguró que la Policía Nacional Bolivariana (PNB) se confrontó con manifestantes y realizó las detenciones a pesar de que la protesta comenzó de forma pacífica y de que el Ministerio del Interior de Venezuela, del que depende la PNB, había sido informado previamente sobre la ruta que buscaría cubrir la marcha.

“Estamos aquí en Maripérez, en la jefatura policial, esperando la salida de ellos con normalidad. Ustedes nos dieron golpes, porrazos, gas pimienta y demás y lo aguantamos. Un empujoncito y entonces ustedes nos quieren meter presos”, dijo Salazar sobre las tensiones que se registraron el jueves.

CNN contactó al Ministerio para Comunicación e Información de Venezuela para pedir comentarios. También busca contactar al Ministerio del Interior y a la PNB.

El activista Eduardo Torres, abogado en derechos humanos, dijo en otro video publicado en X que un grupo de personas permanecerá afuera de la jefatura policial de Maripérez, en Caracas, para exigir la liberación de los detenidos.

“Mucho nos ha costado la salida de algunos presos políticos, faltan miles. No vamos a permitir que esa puerta giratoria comience hoy con estos cinco inocentes”, señaló.

La protesta del jueves se realizó un día después de que la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció un aumento salarial que causó inconformidad entre grupos de trabajadores. A la par, se llevaron a cabo marchas a favor del Gobierno.

Por la tarde, un contingente de la PNB bloqueó la ruta de los contingentes de inconformes e impidió su avance hasta Miraflores. Además, algunos periodistas denunciaron agresiones, una situación que también fue registrada y condenada por organizaciones no gubernamentales como el Programa Venezolano Educación Acción en Derechos Humanos (Provea).

Las protestas contra el Gobierno de Venezuela, usuales en otros momentos del país, se tornaron poco comunes durante los últimos meses de la presidencia de Nicolás Maduro, quien el 3 de enero fue capturado en un operativo militar de Estados Unidos. La de este jueves fue una de las primeras en su tipo durante el mandato de Delcy Rodríguez, quien asumió como presidenta encargada poco después de la captura de Maduro y su traslado a Nueva York.

En un mensaje publicado en X, Amnistía Internacional criticó este viernes el despliegue policial observado en Caracas.

“Las imágenes de la represión de la protesta de ayer en Caracas son indignantes”, dijo la organización en X. “Reprimir una manifestación no es ‘mantener el orden’, es violar derechos humanos. Desde Amnistía lo decimos claro: el Estado debe proteger, no atacar. ¡Manifestar es un derecho!”, concluyó.

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