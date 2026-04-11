“Estamos unidos para siempre”: astronautas de Artemis II aparecen públicamente por primera vez tras su regreso a la Tierra

Por Jackie Wattles y Ashley Strickland, CNN en Español

Fue una bienvenida de héroes para la tripulación de cuatro personas de Artemis II tras un amerizaje impecable en el océano Pacífico el viernes por la noche.

Los astronautas llegaron este sábado a Ellington Field, en el Centro Espacial Johnson en Houston, entre vítores, una ovación de pie y abrazos del administrador de la NASA, Jared Isaacman, y se reencontraron con sus familias por primera vez desde que concluyó su histórico viaje de 10 días alrededor de la Luna.

Isaacman se refirió a la misión como “la mayor aventura en la historia de la humanidad”.

Los astronautas —Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, de la NASA, y el astronauta de la Agencia Espacial Canadiense Jeremy Hansen— completaron un sobrevuelo lunar que batió récords, viajando más profundo en el espacio de lo que ningún ser humano se había aventurado antes. La misión Artemis II fue un vuelo de prueba, que sirvió como experimento para sentar las bases de futuras misiones. Pero el momento de reunirse con sus seres queridos ha sido de lo más esperado del viaje de la tripulación.

“Victor, Christina y Jeremy, estamos unidos para siempre, y nadie aquí abajo va a saber jamás por lo que los cuatro acabamos de pasar”, dijo Wiseman. “Y fue lo más especial que me pasará en la vida”.

Wiseman reconoció que nadie sabrá realmente por lo que pasaron las familias de la tripulación.

“No fue fácil estar a más de 322.000 kilómetros de casa”, dijo Wiseman. “Antes del lanzamiento, se siente como el mayor sueño en la Tierra, y cuando estás allá afuera, solo quieres volver con tus familias y tus amigos. Es algo especial ser humano y es algo especial estar en el planeta Tierra”. Wiseman estaba visiblemente conmovido, y los cuatro miembros de la tripulación se pusieron de pie para abrazarse en el escenario.

Glover admitió que aún no ha procesado por completo toda la misión y “lo que acabamos de hacer”, pero se mostró lleno de gratitud.

“Cuando esto empezó, quería agradecer a Dios en público, y quiero agradecer a Dios de nuevo, porque incluso más grande que mi desafío de intentar describir lo que vivimos, la gratitud de ver lo que vimos, hacer lo que hicimos y estar con quienes estuve, es demasiado grande para caber en un solo cuerpo”, dijo Glover.

“Y quería agradecer a nuestras familias por todo”, añadió. “Las amo, pero no solo a esas cinco hermosas mujeres de piel morena ahí mismo”, dijo Glover, señalando a su familia. “A todos ustedes”.

Koch contó que su enfermera en el barco de recuperación de la Marina le pidió un abrazo anoche, uno de muchos grandes “momentos humanos” que marcaron el inicio y el final de la misión, dijo. Artemis II realmente le enseñó el significado de lo que es formar parte de una tripulación, añadió Koch.

“Una tripulación es un grupo que está en esto todo el tiempo, pase lo que pase, que rema junto cada minuto con el mismo propósito, que está dispuesto a sacrificarse en silencio el uno por el otro, que otorga gracia, que exige rendición de cuentas”, dijo Koch. “Una tripulación tiene las mismas preocupaciones y las mismas necesidades, y una tripulación está ineludiblemente, de manera hermosa y responsable, vinculada”.

Dijo que una de sus revelaciones más fuertes llegó al observar a la Tierra verse diminuta a través de la ventana de Orion, y toda la negrura a su alrededor.

“Sé que aún no he aprendido todo lo que este viaje todavía tiene que enseñarme”, dijo Koch. “Pero hay una cosa nueva que sé, y es esta: planeta Tierra, ustedes son una tripulación”.

Hansen también señaló que la experiencia humana ha sido extraordinaria para él y sus compañeros de tripulación, y pareció entusiasmado al saber que fue igual para todos en la Tierra que siguieron la misión.

“Tenemos un término en nuestra tripulación que acuñamos hace mucho tiempo: el ‘tren de la alegría’”, dijo Hansen. “Y parece que vieron mucha alegría allá arriba. Hubo mucha alegría. No siempre estamos en el tren de la alegría; hay muchas veces que no lo estamos, pero estamos comprometidos a volver al tren de la alegría tan pronto como podamos. Y esa es una habilidad útil para la vida para cualquier equipo que intenta lograr algo”.

Hansen pidió a sus compañeros de tripulación que se pusieran de pie con él mientras hablaba sobre el amor.

“Lo que vieron fue un grupo de personas que disfrutaba contribuir, hacer aportes significativos y encontrar alegría en ello”, dijo Hansen. “Y lo que hemos estado escuchando es que eso fue algo especial para ustedes presenciar. Yo les sugeriría que, cuando miren hacia aquí arriba, no nos están mirando a nosotros. Somos un espejo que los refleja a ustedes, y si les gusta lo que ven, entonces miren un poco más profundo. Esto son ustedes”.

Durante el viaje, los astronautas pudieron hablar con sus cónyuges e hijos mediante breves llamadas remotas. Wiseman, el comandante de la misión, dijo que la experiencia de escuchar las conversaciones de sus compañeros de tripulación mientras estaban apretujados a bordo de la nave Orion, de 5 metros de ancho, fue una experiencia de unión notable.

“Escuchar a tus compañeros de tripulación reírse y llorar y simplemente jadear, escuchar y amar a sus familias desde lejos”, dijo Wiseman, ha sido la experiencia de unión más “especial”.

“La familia es muy importante para los cuatro, y eso ha sido increíble”, dijo Wiseman durante una transmisión del 8 de abril desde Orion.

Wiseman dijo que se conmovió hasta las lágrimas y apenas podía hablar cuando se conectó por primera vez con sus hijas desde el espacio. Es viudo y, durante la misión, la tripulación propuso nombrar un cráter lunar en honor a su difunta esposa, Carroll.

Las últimas palabras de Wiseman este sábado fueron para los astronautas de la NASA que se habían reunido en el auditorio.

“Es hora de ir y estar listos”, dijo Wiseman, hablando de la futura exploración espacial. “Porque se necesita valentía. Se necesita determinación. Y ustedes van a ir, y nosotros vamos a estar allí apoyándolos en cada paso del camino de todas las maneras posibles”.

Isaacman dijo que la misión Artemis II siempre será recordada porque es el momento en que la tripulación, y personas de todo el mundo, vieron la Luna de nuevo y “cuando los sueños de la infancia se convirtieron en misiones”. Y allana el camino para futuras misiones como Artemis III, cuyo lanzamiento se espera en 2027. El administrador señaló que el ensamblaje del vehículo de Artemis III y el anuncio de la tripulación de esa misión ocurrirán pronto.

“La próxima tripulación comenzará a prepararse para desempeñar su papel mientras regresamos a la superficie lunar, construimos la base y nunca volvemos a renunciar a la Luna”, dijo Isaacman.

Vanessa Wyche, directora del Centro Espacial Johnson de la NASA, dijo que la “alegría lunar” difundida por la tripulación empoderará e inspirará a una nueva generación a creer que sus sueños son posibles.

“Llevará a innumerables estudiantes a convertirse en los próximos científicos, ingenieros, inventores, matemáticos y astronautas que se atreverán a forjar nuevas fronteras en el espacio y a empujar los límites de lo posible en beneficio de todos”, dijo Wyche. “A menudo decimos que estamos sobre los hombros de gigantes, y después de verlos regresar de esta misión, tengo que decir que sus hombros ahora parecen aún más anchos para que la próxima generación se suba sobre ellos”.

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