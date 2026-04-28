Taylor Swift presentó solicitudes de marca registrada para proteger su voz e imagen de la IA

Por Hanna Ziady, CNN

Taylor Swift presentó nuevas solicitudes de marca registrada para dos clips de voz y una imagen que, según un abogado especializado en marcas, están “diseñadas específicamente” para proteger a la superestrella del pop de las amenazas que plantea la Inteligencia Artificial.

Las solicitudes ponen de relieve los desafíos que la IA supone para la industria del entretenimiento, ya que las herramientas de IA generan videos realistas con artistas conocidos e inundan las plataformas de streaming con música digital.

Las solicitudes de Swift se presentaron el viernes ante la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos y se suman a cientos de otras solicitudes de marca que figuran a nombre de su empresa, TAS Rights Management, como propietaria.

Lo que distingue a estas solicitudes es la inclusión de “marcas sonoras”, que son una “categoría menos conocida de protección marcaria”, escribió el lunes en un blog Josh Gerben, abogado de marcas con sede en Estados Unidos y fundador de Gerben IP. “Intentar registrar la voz hablada de una celebridad es un uso nuevo del registro de marcas que no se ha puesto a prueba en los tribunales antes”, señaló.

En uno de los clips de audio, se escucha a Swift decir: “Hola, soy Taylor Swift, y puedes escuchar mi nuevo álbum, ‘The Life of a Showgirl’, a demanda, en Amazon Music Unlimited”.

En el otro clip, dice: “¡Hola! Soy Taylor. Mi nuevo álbum ‘The Life of a Showgirl’ sale el 3 de octubre y puedes hacer clic para preguardarlo para que puedas escucharlo en Spotify”.

La imagen que Swift busca proteger es una fotografía suya en el escenario sosteniendo una guitarra rosa y vistiendo un atuendo con lentejuelas, un look icónico de su reciente gira mundial Eras Tour.

Según Gerben, el actor Matthew McConaughey presentó solicitudes similares en los últimos meses para proteger su voz y su imagen, “poniendo a prueba nuevas teorías sobre cómo funcionará el derecho marcario en la era de la IA”.

Las solicitudes llegan en un momento en que las leyes tradicionales de derechos de autor, que protegen las obras de los artistas contra la imitación, no logran resguardar frente al contenido generado por IA. “Las tecnologías de IA ahora permiten a los usuarios generar contenido completamente nuevo que imita la voz de un artista sin copiar una grabación existente, creando un vacío que las marcas podrían ayudar a llenar”, dijo Gerben.

En teoría, Swift podría alegar en una demanda que cualquier uso de su voz que suene como la marca registrada —o imágenes generadas por IA de ella con un mono y una guitarra— viola sus derechos, añadió.

Swift ha presentado más de 300 solicitudes de marca registrada solo en Estados Unidos, una estrategia que ayuda a “reforzar” su marca, según Leticia Caminero, abogada de propiedad intelectual en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.

CNN se comunicó con los abogados de Taylor Swift para obtener comentarios.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.