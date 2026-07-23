El acuerdo nuclear entre Arabia Saudita y Estados Unidos despierta el temor de una carrera armamentista en Medio Oriente

Mostafa Salem, Tal Shalev, Leila Gharagozlou

Durante veinte años, Arabia Saudita, rica en petróleo, ha buscado tecnología nuclear. Sin embargo, un acuerdo con Washington para formalizar el objetivo de Riad despertó la preocupación de que el trato, junto con complicaciones derivadas de la guerra entre Washington y Teherán, podría sumergir a la región en una nueva carrera de armamento.

La parte más controvertida del acuerdo, que supuestamente otorga a Arabia Saudita la opción futura de enriquecer uranio en su propio suelo con menos supervisión de la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA), ha suscitado las reacciones más fuertes de analistas iraníes, israelíes y estadounidenses.

Pero en Teherán, donde Estados Unidos e Israel lanzaron una guerra en febrero para destruir el programa nuclear de Irán, un movimiento que planteó la posibilidad de que Teherán cambie su doctrina para construir una bomba, algunos funcionarios en realidad acogieron con agrado la posibilidad de una nueva carrera de armamentos, esencialmente preguntando: ¿Por qué los saudíes deberían tener capacidades nucleares cuando nosotros no podemos?

“Naturalmente, si una carrera armamentista se estableciera en esta región, tendríamos más libertad de acción que nadie”, dijo a los periodistas el portavoz del Ministerio del Interior de Irán, Ali Zeinivand, según medios afiliados al Estado. “Estados Unidos tiene una historia de discriminación; en un lugar dice que algunos países deberían tener programas nucleares y en otro lugar, dice que no deberían”.

Un periódico iraní de línea dura, Hamshahari, dijo que Washington tiene “dobles estándares” y acusó a Riad de jugar un papel en los ataques del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos.

“Mientras que apunta al programa nuclear pacífico de Irán y lanza una guerra a gran escala en la región (ahora) otorga a un país islámico fundamentalista que jugó un papel en los ataques del 11 de septiembre el derecho a enriquecer armas nucleares con el riesgo de la proliferación nuclear”, dijo el periódico.

Si bien 15 de los 19 atacantes del 11 de septiembre eran ciudadanos saudíes, el Reino siempre ha negado cualquier participación del Gobierno en los ataques. Estados Unidos lleva mucho tiempo afirmando que su socio estratégico no tuvo ningún papel en los ataques y que Al Qaeda actuó por su cuenta al secuestrar cuatro aviones comerciales y estrellarlos contra las torres gemelas en Nueva York y el Pentágono.

En Israel, donde hace solo tres años el Gobierno de Biden exigió la normalización con Arabia Saudita para aprobar el acuerdo nuclear con Riad, dos fuentes israelíes dijeron que el acuerdo no tomó por sorpresa a Netanyahu.

“Sabíamos que venía, se estaba gestando desde hace un tiempo, y (el presidente) Trump ahora está llevándolo otro paso adelante”, dijo una de las fuentes, un funcionario israelí.

Ambas fuentes dijeron que Israel no ve el acuerdo como finalizado, y esperan poder influir en el proceso, ya sea a través de comunicaciones directas con la Casa Blanca o a través del Congreso de Estados Unidos.

La segunda fuente israelí dijo que Netanyahu todavía intenta presionar a Trump para que incluya avances hacia la normalización de Riad con Israel como parte del paquete.

Trump dijo el jueves que el “Acuerdo Nuclear Civil” con Riad está “totalmente sujeto” a que “Arabia Saudita se una a los muy respetados y exitosos Acuerdos de Abraham”, en referencia al acuerdo firmado en 2020 que estableció relaciones entre Israel y varios países árabes, incluyendo vecinos saudíes como los Emiratos Árabes Unidos y Bahrein.

Tras las repercusiones de la guerra de Israel en Gaza después de los ataques de Hamas a Israel en 2023, Arabia Saudita mantiene que no normalizará relaciones sin que Israel acceda a un camino hacia la creación de un Estado palestino y la calma en Gaza.

El funcionario israelí dijo que Israel está especialmente preocupado por el enriquecimiento de uranio saudí, que es el “componente más peligroso” del acuerdo.

“La principal preocupación de Israel no está con el acuerdo de energía nuclear civil en sí, sino con el enriquecimiento de uranio”, dijo Yoel Guzansky, investigador senior en el INSS y exfuncionario del Consejo de Seguridad Nacional de Israel, a CNN. “Esto podría sentar un peligroso precedente regional”.

Un acuerdo nuclear de 30 años entre los Emiratos Árabes Unidos y EE.UU., firmado en 2009, se considera un “estándar de oro” bajo el cual Abu Dhabi accedió a la supervisión internacional, sin enriquecimiento de uranio, y sin reprocesamiento de combustible, factores que redujeron significativamente las preocupaciones de proliferación.

Una cláusula en ese acuerdo, sin embargo, establecía que si se acordaban “mejores términos con otro Estado no nuclear en Medio Oriente”, Abu Dhabi podría renegociar y modificar su acuerdo con Washington.

“Al principio, debilitará el modelo emiratí, que se basaba en renunciar al derecho de enriquecimiento”, dijo Guzansky. “Su acuerdo incluye una cláusula que permite que se abra si otro país recibe un mejor acuerdo, y ellos pueden pedir que se abra también. Turquía y Egipto también estarán observando esto de cerca. También debilita el caso contra Irán”.

La ambigüedad nuclear cuelga pesada sobre la región. Se cree que Israel tiene un programa nuclear clandestino y armas atómicas, mientras que Irán ha enriquecido uranio a niveles cercanos a los de las armas y se ha sospechado durante mucho tiempo que prepara su infraestructura para la fabricación de armas, a pesar de ser signatario del Tratado de No Proliferación (NPT) de la ONU. Además, su antiguo líder supremo emitió una normativa religiosa que prohíbe las armas nucleares.

Turquía y Egipto se han asociado con Rusia para construir programas nucleares pacíficos pero, a diferencia de Israel, son signatarios del NPT. Turquía también ha dado a la ONU el derecho a acceder a información adicional y a sitios nucleares.

En febrero, el Ministro de Asuntos Exteriores de Turquía advirtió que si Irán adquiere un arma nuclear, Ankara “podría verse inevitablemente obligada a unirse a la misma carrera”.

El acuerdo con Arabia Saudita es un acuerdo de cooperación nuclear pacífica, a menudo llamado un “acuerdo 123”, que incluye un acuerdo de salvaguardias bilaterales, según el Departamento de Energía de los EE.UU. El Secretario de Energía de EE.UU., Chris Wright, dijo que los términos “mantienen los más altos estándares de seguridad nuclear y no proliferación”.

Antes de que el reino pueda enriquecer uranio, un equipo conjunto de EE.UU. y Arabia Saudita debe determinar si el proceso está justificado y es comercialmente viable. Cualquier instalación sería construida por los EE.UU. sin transferir tecnología sensible, lo que hace que estas decisiones sean a largo plazo y probablemente recaigan en futuras administraciones. El acuerdo prohíbe por lo demás a Riad desarrollar su propia tecnología de enriquecimiento o comprarla a otros países durante una década, según el Wall Street Journal, que fue el primero en informar sobre la aprobación del acuerdo.

A medida que el conflicto de EE.UU. con Irán entra en su quinto mes, sin que se lleven a cabo negociaciones activas sobre el programa nuclear de Irán, aumentan las preocupaciones de que Teherán pueda ver un arma nuclear como su única disuasión viable contra futuros ataques, especialmente ya que todavía retiene casi media tonelada de uranio altamente enriquecido.

Un movimiento para armar el combustible nuclear de la República Islámica podría desencadenar una reacción en cadena regional y corre el riesgo de cumplir con las advertencias de larga data de que una bomba iraní provocaría que Riad busque capacidades de armas nucleares.

Arabia Saudita no quiere adquirir ninguna bomba nuclear, pero sin duda, si Irán desarrollara una bomba nuclear, nosotros haremos lo mismo lo antes posible”, dijo el príncipe heredero saudita Mohammed bin Salman en una entrevista televisada en 2018.

Un año después de los comentarios del príncipe de Arabia Saudita, el líder supremo de la República Islámica, el Ayatolá Alí Jamenei, quien murió en un ataque de Estados Unidos e Israel a finales de febrero, dijo que Washington no tiene problemas en construir instalaciones nucleares en Arabia Saudita porque el reino dependía de EE.UU.

“Personalmente, no me molestará si construyen (instalaciones nucleares)”, dijo el líder fallecido a sus seguidores en un discurso en ese momento. “Porque sé que, si Dios quiere, estas caerán en manos de los muyahidines islámicos en un futuro no muy lejano”.

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