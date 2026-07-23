Pese a los bombardeos de EE.UU. contra Irán, se reducen las opciones de Trump para que ese país cambie su postura

Por Katie Bo Lillis, CNN

Dos semanas después de una renovada campaña de bombardeos contra Irán, con fuerzas de EE.UU. sufriendo bajas y aliados recelosos de que el conflicto se agrave aún más, el presidente Donald Trump insiste en que Irán está “desesperado” por encontrar un final a ola tras ola de ataques de EE.UU.

Pero tanto la CIA como la Agencia de Inteligencia de Defensa han evaluado recientemente que el tipo de bombardeo que EE.UU. ejecuta actualmente es poco probable que cambie la posición negociadora iraní, según dos funcionarios de EE.UU.

familiarizados con las evaluaciones.

Al mismo tiempo, el mediador clave entre las dos partes — Qatar — amenazó con retirarse de la mesa después de que Irán atacara un petrolero qatarí a principios de este mes, en lo que equivaldría a una pérdida devastadora y posiblemente irremplazable para los esfuerzos diplomáticos, según un funcionario actual y uno anterior de EE.UU.

El estrecho de Ormuz, una línea vital económica que antes de la guerra iniciada por EE.UU.

e Israel era navegada libremente a diario por una armada de barcos, permanece en gran medida vacío después de que Irán insistiera en tener autoridad para controlar el tráfico, imponiendo su poder con drones esporádicos y amenazas de minas.

Esa confluencia de acontecimientos ha dejado a Trump, cuyo partido enfrenta potencialmente devastadoras pérdidas en las elecciones de medio término en noviembre, con pocas buenas opciones.

Podría escalar ubicando soldados estadounidenses sobre el terreno, una amenaza que ha hecho repetidamente mientras ha hablado de ocupar la isla de Jarg o retirar el uranio altamente enriquecido de Irán. Eso rompería aún más una promesa clave que hizo a su base MAGA: “No los enviaré a luchar y morir en estúpidas guerras extranjeras que nunca terminan”, dijo durante un mitin de campaña de 2024 en Pensilvania.

Trump también ha dado a entender que EE.UU. planea atacar una presunta instalación nuclear debajo de la montaña Pickaxe (o montaña Kolang), que se encuentra cerca de la instalación nuclear de Natanz, en el agreste interior del país.

O podría aceptar un peligroso statu quo: rondas interminables de ataques y contraataques con Irán que probablemente costarán más vidas estadounidenses y dejarán el estrecho de Ormuz en un estado de peligro constante que podría parecerse a las “guerras eternas” que ha criticado. El miércoles, Trump pareció señalar ese camino en una publicación en Truth Social, prometiendo que “cada vez que la República Islámica de Irán dispare contra un barco en el estrecho de Ormuz… Estados Unidos bombardeará y destruirá UN PUENTE O UNA CENTRAL ELÉCTRICA”.

El problema clave para el Gobierno de Trump es que, aunque sus fuerzas armadas tradicionales son muy superiores a las de Irán, las dos partes están librando dos guerras diferentes. EE.UU. ataca verticalmente, golpeando objetivos cada vez más sensibles y valiosos dentro de Irán en un rango geográfico que se expande gradualmente, en un esfuerzo por cambiar el cálculo dentro de Teherán.

Pero Irán, cuyas defensas aéreas y capacidades de lanzamiento de misiles han sido degradadas por ataques estadounidenses, está escalando horizontalmente: atacando a aliados de EE.UU. en la región y golpeando infraestructura civil para generar que la comunidad internacional presione a Trump.

CNN se comunicó con la DIA y con la embajada de Qatar en Washington, pero no recibió comentarios antes de que se publicara este artículo. La CIA declinó hacer comentarios.

“En este momento, el presidente está enfocado en hacer que Irán pague por sus violaciones del MOU y sus continuos actos de terrorismo en el estrecho de Ormuz”, dijo a CNN un funcionario de EE.UU. “Además, el presidente hará que Irán pague por las muertes recientes de soldados de EE.UU. Estos golpes devastadores continuarán hasta que el presidente decida lo contrario, pero las conversaciones entre nuestros países continúan. El presidente Trump tiene todas las cartas y todas las opciones a su disposición”.

La presión económica creciente podría acelerarse debido a nuevas amenazas de grupos hutíes alineados con Irán de que apuntarán a los barcos que pasen por Bab al-Mandab, el paso hacia el mar Rojo que ha servido como válvula de escape para parte del petróleo de Arabia Saudita durante el conflicto. El grupo afirmó haber atacado dos petroleros saudíes en el mar Rojo a primera hora de la mañana del jueves.

El martes, altos funcionarios de defensa afrontaron una presión implacable de legisladores de la Comisión de Asignaciones Presupuestarias del Senado, quienes exigieron una estrategia clara para la guerra.

“Necesitamos algunas respuestas contundentes y hablar sin rodeos”, dijo el miércoles el senador John Kennedy, republicano de Louisiana, presionando al secretario de Defensa, Pete Hegseth, y al presidente del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine, sobre las consecuencias si EE.UU. se retirara del conflicto.

Trump y Hegseth habían declarado inicialmente la victoria en los primeros días del conflicto, insistiendo en que Irán había sido derrotado militarmente.

Bajo intensa presión de la Casa Blanca para demostrar que la guerra va bien, Hegseth y el comandante del CENTCOM, el almirante Brad Cooper, han tomado medidas para restringir el intercambio de información relacionada con el conflicto con otras partes de las fuerzas armadas y la comunidad de inteligencia, informó previamente CNN.

Aunque sus fuerzas armadas se vieron indudablemente degradadas, Irán comenzó a atacar infraestructura energética en toda la región del Golfo, aumentando las consecuencias económicas del conflicto no solo para Estados Unidos, sino también para sus aliados.

Eso ha llevado a presiones reiteradas por parte de aliados para recortar las operaciones militares de EE.UU. y encontrar un acuerdo que pueda abrir el estrecho de Ormuz y poner fin a la amenaza para los países cercanos.

Irán ha mostrado su disposición a absorber dolor económico y militar con la creencia de que podría resistir más que el apetito político de Trump por el conflicto, dijo Alex Vatanka, un analista del Middle East Institute en Washington que se especializa en Irán. Pero eso no significa que los líderes de Irán puedan permitirse que la guerra continúe para siempre.

“Quienes están en contra de la diplomacia simplemente tienen una concepción fundamental de que EE.UU. nunca cumple. Pero esas no son las personas que dirigen Irán hoy”, dijo Vatanka. “Puede que no les guste Trump, o no confíen en EE.UU., pero aun así creen que eso es mejor que arriesgarse a una guerra sin un final definido”.

EE.UU. también reanudó un bloqueo que algunos analistas creen que podría estar haciendo más para empujar a Teherán hacia concesiones que los bombardeos.

Pero por ahora, la capacidad de Irán para amenazar el estrecho de Ormuz —y a sus vecinos— sigue siendo su mayor punto de influencia.

Irán también ha aprendido que puede aprovechar ataques selectivos contra la infraestructura energética de los países del Golfo como una capacidad asimétrica, después de hacerlo con gran efecto durante la guerra. Esa estrategia no va a desaparecer, dijo una segunda fuente familiarizada con las evaluaciones de inteligencia de EE.UU.

Funcionarios de Trump insisten en que el objetivo del conflicto sigue siendo impedir que Irán obtenga un arma nuclear. Pero ese mensaje se ha visto enturbiado por la insistencia previa del Gobierno de que “aniquiló” las capacidades nucleares de Irán en una serie de ataques el año pasado. Desde que Trump lanzó esta guerra, el cierre del estrecho de Ormuz se ha convertido en el tema dominante del conflicto.

“Esta es una campaña de bombardeos en busca de una estrategia”, dijo Joe Kent, un exdesignado político del Gobierno de Trump que renunció por el giro propagandístico previo al conflicto, en una publicación en X. “Estamos eligiendo la escalada cuando la desescalada sigue siendo una opción, atrincherándonos más profundamente en una guerra más amplia que no tenemos la capacidad ni el deseo de sostener. Aquí no hay una solución militar que conduzca a una victoria. Más bombardeos no convencerán a Irán de abrir el SOH [estrecho de Ormuz] ni de darnos el acuerdo que queremos; solo endurecerán su postura”.

Con información de Zachary Cohen y Davis Winkie, de CNN.

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