Trump anuncia nuevos aranceles de hasta 12,5 % a importaciones de decenas de países

Elisabeth Buchwald

El presidente Donald Trump prometió encontrar otras formas de gravar bienes extranjeros después de que la Corte Suprema rechazara sus aranceles más agresivos a principios de este año. Este jueves, su Gobierno presentó su más reciente alternativa.

A partir de las 12:01 a.m., hora de Miami, del viernes, decenas de socios comerciales de Estados Unidos, desde Europa hasta China e India, se enfrentarán a nuevos aranceles del 10 % al 12.5 % sobre los bienes enviados a los Estados Unidos, según un comunicado de la Oficina del Representante de Comercio de los Estados Unidos este jueves. Los bienes de los 60 socios comerciales afectados comprenden el 99,4 % de las importaciones de EE.UU., dijo el Representante de Comercio de EE.UU.

El momento coincide con la caducidad de un arancel del 10 % impuesto anteriormente por Trump después de perder el caso en la Corte Suprema.

“El presidente no permitirá que su política comercial y sus objetivos generales se vean socavados simplemente porque una herramienta puede estar limitada por un tribunal u otra cosa”, dijeron altos funcionarios de la Casa Blanca a los periodistas el jueves en una llamada previa a las acciones.

La última acción sigue a una investigación de meses realizada por el Representante de Comercio de EE.UU. sobre el presunto uso de trabajo forzado para producir bienes exportados a EE.UU. y la falta de acción por parte de varios países para abordar esta práctica.

Los nuevos aranceles se aplican a importaciones de países que suministran casi todo lo que Estados Unidos compra en el extranjero. Se otorgaron exenciones a una variedad de importaciones, incluido el petróleo y el gas, así como productos que no se pueden obtener en el país, dijeron funcionarios de la administración.

El momento del lanzamiento pretendía “evitar la complejidad” que surgiría de la superposición de los nuevos gravámenes sobre los aranceles del 10 % existentes, dijeron los funcionarios de la administración. Añadieron que los líderes empresariales han estado buscando más continuidad y previsibilidad en torno a los aranceles.

Eso marca un cambio radical con respecto a hace un año cuando las empresas estaban en medio de los desorientados aranceles de ida y vuelta de Trump. “Hemos escuchado alto y claro: la gente quiere saber cuál será la tasa arancelaria que van a pagar”, dijo el funcionario de la administración.

“El verdadero mensaje aquí que todos deben entender es que el presidente siempre va a utilizar las herramientas a su disposición para lograr sus objetivos de política comercial”.

Ciertos países calificaron para una tasa más baja del 10 % en lugar de la tasa del 12,5 % después de tomar medidas destinadas a combatir el presunto trabajo forzado. Pero los funcionarios del Gobierno dijeron que no estaban convencidos de que los países afectados eliminarían la práctica en el corto plazo, y están preparados para mantener los aranceles más altos vigentes.

Para la mayoría de los estadounidenses, es poco probable que el cambio se traduzca de inmediato en precios más altos porque en su mayoría conserva los aranceles que los importadores ya han estado pagando.

Sin embargo, eso podría cambiar en las próximas semanas y meses.

Hay varias investigaciones pendientes que se basan en la misma ley comercial, la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, que se está utilizando para imponer las nuevas tasas. Una se centra en acusaciones de que los principales socios comerciales, incluidos China, México y la Unión Europea, están contribuyendo a la capacidad de producción global.

Los aranceles de la Sección 301 son considerados por los expertos en comercio como una opción legalmente más duradera porque han sobrevivido desafíos judiciales anteriores, a diferencia de la autoridad de emergencia que Trump utilizó en abril pasado para su régimen arancelario más amplio de “Día de la Liberación”. También pueden permanecer en vigor indefinidamente.

La administración está explorando formas adicionales de aumentar los impuestos fronterizos. A principios de esta semana, la Casa Blanca anunció un arancel del 50 % sobre ciertos bienes canadienses que entrará en vigencia el próximo mes bajo una disposición nunca antes utilizada de la Ley de Comercio Smoot-Hawley.

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