Francia evacua la península de Cap Ferret en barco mientras los incendios forestales arrasan la zona

Reuters

Las autoridades francesas ordenaron el viernes la evacuación total de la península de Cap Ferret, un popular destino turístico en la costa atlántica, y enviaron embarcaciones para rescatar a las personas de una zona amenazada por un gran incendio forestal.

La orden de evacuación total de la zona, que alberga numerosas propiedades de gran valor y que actualmente está repleta de turistas que disfrutan de sus vacaciones de verano en campings y casas de alquiler, puso de manifiesto la gravedad del incendio.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, declaró que había solicitado ayuda a la Unión Europea a medida que se intensifica la lucha del país contra los incendios forestales.

“Francia ha solicitado la activación del mecanismo de protección civil de la Unión Europea. Pronto podremos contar con refuerzos procedentes de dos aviones Canadair croatas, dos aviones Air Tractor portugueses, así como dos helicópteros pesados ​​Black Hawk de la República Checa y Eslovaquia”, escribió Macron en X el viernes.

Sophie Brocas, prefecta de la región de Nueva Aquitania, declaró el viernes que los evacuados de la península de Cap Ferret podrían partir desde los muelles de cuatro pueblos de la zona entre las 7:00 y las 10:00, hora local.

Todos aquellos que aún se encuentren en esos pueblos deberán marcharse, ya sea en barco o por la única carretera que conecta la zona con tierra firme, añadió.

El incendio ya ha devastado 8.700 hectáreas y sigue activo.

En toda Europa, tres olas de calor consecutivas esta temporada han intensificado la sequía, agotado los recursos hídricos y dejado la vegetación extremadamente seca.

Estas condiciones han contribuido a que los incendios forestales hayan arrasado este año más terreno que el promedio anual de las últimas dos décadas. Además, se atribuyen miles de muertes a este calor.

Francia se ha visto particularmente afectada, y el intenso calor ha puesto a prueba su capacidad para gestionar la situación.

“Nuestras fuerzas de seguridad están librando una auténtica batalla contra los incendios forestales”, declaró el ministro del Interior, Laurent Núñez, el jueves por la noche. “La nación está con ustedes”.

La presión sobre los cuerpos de bomberos en el suroeste de Francia se ha visto incrementada por otro incendio forestal que comenzó el jueves por la tarde cerca de Biscarrosse, a tan solo 40 kilómetros al sur de Cap Ferret.

Ese incendio, que aún no está controlado, ha devastado 2.500 hectáreas, según declaró en un comunicado Gilles Clavreul, prefecto de la región de las Landas.

“Hay vientos fuertes y la situación sigue siendo muy dinámica y desfavorable”, indicó.

Más de 23.000 personas fueron evacuadas del distrito de Biscarrosse, principalmente de campings y viviendas, y también fueron evacuados un campamento de verano para niños y una residencia de ancianos.

Clavreul les pidió a los agricultores que contribuyeran con tanques de agua.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.