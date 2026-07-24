Rescatan a 11 personas tras estrellarse un hidroavión frente a la costa de Washington

Por Martin Goillandeau, CNN

Varias personas fueron rescatadas después de que un hidroavión con 11 personas a bordo realizara un aterrizaje de emergencia el jueves frente a la costa de Washington, lo que provocó una operación de búsqueda y rescate en la que participaron varias agencias.

La Guardia Costera de Estados Unidos informó a CNN que las 11 personas a bordo del hidroavión de Kenmore Air, un piloto y 10 pasajeros, han sido localizadas después de que la aeronave realizara un aterrizaje de emergencia y se incendiara cerca de la isla Sucia, en las islas San Juan.

Cuatro personas fueron trasladadas a hospitales con heridas graves, informó la filial de CNN, KING, citando a un portavoz de Kenmore Air. Uno de los cuatro pasajeros heridos fue trasladado en estado crítico, declaró el sheriff del condado de San Juan, Eric Peter, a KING.

Según Peter, las lesiones de las víctimas van desde “traumatismos craneales hasta fracturas y laceraciones”.

Se desconocen las causas que llevaron al avión a realizar un aterrizaje de emergencia.

Un portavoz de Kenmore Air declaró a KING que el hidroavión despegó a las 16:30 horas del lago Union en Seattle y se dirigía a Roche Harbor, a unos 160 kilómetros al noroeste, cuando se estrelló aproximadamente 45 minutos después del despegue.

La Guardia Costera de Estados Unidos informó que recibió los primeros avisos alrededor de las 17:25 hora local e inmediatamente desplegó recursos de búsqueda y rescate, junto con la Armada de Estados Unidos, la Guardia Costera canadiense y agencias locales.

CNN se ha puesto en contacto con Kenmore Air, la Oficina del Sheriff del Condado de San Juan, la Marina de Estados Unidos, la Guardia Costera Canadiense y la FAA.

Dos de los pasajeros heridos fueron trasladados a un hospital en Bellingham, mientras que otros dos fueron llevados a un hospital en Seattle, informó la aerolínea a KOMO, afiliada de CNN.

Siete pasajeros más fueron llevados a una base de la Guardia Costera de Estados Unidos para una evaluación más exhaustiva, añadió KOMO.

“Agradecemos que se haya localizado a todas las personas a bordo, y nuestra prioridad inmediata es garantizar que nuestros pasajeros y piloto reciban la atención y el apoyo que necesitan”, declaró David Gudgel, director ejecutivo de Kenmore Air, en un comunicado, según KING.

“Kenmore Air está cooperando plenamente con las autoridades investigadoras y seguiremos proporcionando información verificada a medida que esté disponible”, agregó Gudgel.

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Con información de Dalia Faheid, de CNN.