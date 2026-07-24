Una familia de Nueva York se prepara para una pérdida devastadora mientras se acerca un plazo del TPS

Por Catherine E. Shoichet, CNN

Sabine French dice que está en negación.

En cuestión de días, su madre de 91 años podría perder a la cuidadora que ha desempeñado un papel vital en su vida diaria durante los últimos tres años.

Los permisos de trabajo emitidos a cientos de miles de haitianos que han tenido el Estatus de Protección Temporal en Estados Unidos están a punto de expirar, después de que un fallo de la Corte Suprema el mes pasado confirmara la decisión de la administración Trump de poner fin a las protecciones de los haitianos bajo el programa.

La administración Trump ha calificado el fallo del tribunal como una “tremenda victoria”, argumentando que las designaciones de TPS que brindaban protecciones contra la deportación y permisos de trabajo para ciudadanos de Haití y otros países siempre estuvieron destinadas a ser temporales.

“Durante demasiado tiempo, se ha permitido que el TPS funcione como un programa de amnistía de facto a pesar de que el Congreso nunca tuvo la intención de que fuera permanente”, dijo un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional en un comunicado esta semana.

“La Administración Trump está restaurando la integridad del sistema de inmigración al garantizar que las personas que ya no califican para el TPS o bien busquen otro estatus migratorio legal, salgan voluntariamente utilizando la asistencia de retorno disponible del Departamento, o enfrenten la expulsión de conformidad con la ley federal”.

Pero durante meses, líderes de la industria del cuidado de adultos mayores han estado dando la alarma sobre el golpe particularmente significativo que sufrirá su fuerza laboral si los haitianos que han estado bajo TPS ya no tienen los permisos que les permiten trabajar legalmente en Estados Unidos.

Revocar esas protecciones simplemente no tiene sentido, según French. Dice que su mamá, que vive en Queens, Nueva York, y tiene problemas de movilidad y pérdida de visión, está aterrorizada ante la posibilidad de perder la ayuda de su asistente de cuidado en el hogar. La cuidadora es una mujer haitiana de unos 60 años que llegó a Estados Unidos después del terremoto de 2010.

Encontrar a una asistente cariñosa y responsable que pudiera comunicarse con su mamá, nacida en Haití, en criollo ha sido un cambio radical para su familia, dice French. Y ahora, dice, la posibilidad de perder una parte clave de su sistema de apoyo es devastadora.

“No puedo creer realmente que esto vaya a pasar”, dice French, defensora y consultora de inmigración en la ciudad de Nueva York. “Es como, ¿por qué? Es como despedir a tu mejor trabajadora sin ninguna razón aparente”.

CNN habló con French esta semana sobre lo que la incertidumbre inminente significa para su familia y lo que le gustaría que más estadounidenses entendieran sobre la situación. La entrevista ha sido editada por extensión y claridad.

¿Cómo ayuda la asistente de cuidado en el hogar a tu mamá? ¿Qué hace?

Todo. Hace las compras por ella. Le lava la ropa. … Se asegura de que tome su medicación. Se asegura de que mi madre se controle el azúcar todos los días. Se asegura de que mi madre se controle la presión arterial, y monitorea su presión arterial. Se asegura de que mi madre tenga todas las tiras, y luego las cosas con las que te pinchas el dedo. Se asegura de que mi madre no falte a las citas. Anima a mi mamá a comer. … Hace la limpieza de la casa para mi madre, todo.

Es simplemente una ayuda enorme, ¿sabes? Es conocer a la persona personalmente, y que ella tenga el apoyo, el servicio. … No puedo imaginar encontrar a alguien más para reemplazarla. … Es una montaña rusa. Es demasiado con lo que lidiar.

Describe cómo te sientes ahora mismo, sabiendo que es posible que todo esto esté a punto de venirse abajo.

Te diré, para ser honesta, una parte de mí está en negación. Y estoy en negación porque simplemente no tiene sentido. … Y de nuevo, como defensora, lo estoy pensando desde esa perspectiva. Hay médicos con TPS. Hay enfermeras con TPS, conductores de autobús escolar, paraprofesionales, lo que sea. Así que estoy en negación, porque no entiendo, ¿por qué harías esto? Realmente espero que pase algo. … Estoy abogando, pero estoy en negación. En el último minuto, va a haber una extensión, en mi mente. Pero tengo que darte la otra cara, sin embargo. Si hay una prórroga, ¿verdad?, es solo una curita. Porque ¿es una prórroga de dos meses? ¿Es una prórroga de un año? Y entonces ese es el regalo y la maldición. Porque mucha gente va a exhalar, y luego estaremos de vuelta aquí otra vez. Una prórroga es, es una píldora placebo, es una resolución momentánea.

(Un tribunal federal de apelaciones dio a los haitianos con TPS un breve respiro esta semana, al emitir una decisión el miércoles que mantiene vigente la orden de un tribunal inferior que bloquea la revocación del TPS y el vencimiento de los permisos de trabajo hasta al menos el 27 de julio, tres días más tarde que una fecha de vencimiento previa anunciada por el Departamento de Seguridad Nacional. Al ser consultado para responder a las preocupaciones de las familias sobre perder a cuidadores de confianza, y al ser consultado sobre si las protecciones podrían extenderse aún más, un portavoz del DHS defendió la decisión de poner fin al TPS para Haití. “Las condiciones en Haití han mejorado lo suficiente como para respaldar el regreso de los nacionales haitianos, y el DHS alienta a las personas elegibles a utilizar los recursos disponibles, incluido el programa CBP Home, para facilitar una salida segura y ordenada”, dijo el portavoz. “Esta decisión restablece el TPS a su propósito previsto, al tiempo que refuerza que las leyes de inmigración de EE. UU. se aplicarán de manera consistente y que las protecciones temporales no pueden volverse permanentes por defecto”.)

¿Qué crees que sería una buena solución, y a quién estás recurriendo para que arregle esto?

Una solución temporal es el Proyecto de Ley del Senado 4814, que, si demócratas y republicanos se unen y lo aprueban, será una prórroga de tres años del TPS. Entonces, después de eso, una solución sería que alguien finalmente cree una vía hacia la ciudadanía. … Una vía hacia la ciudadanía es la respuesta… ya sea reiniciar el reloj desde cero y decir: dentro de cinco años, si no te metes en problemas, trabajas, obtienes una green card, o como sea que se vea. Pero esto no puede continuar.

¿Has hablado con tu mamá sobre la situación? ¿Cómo la está afectando?

Mi mamá está muy preocupada. Mi mamá ha estado en Estados Unidos más de 50 años. Mi padre falleció; mi padre era electricista sindicalizado, dueño de un pequeño negocio. Ellos tienen una casa, nunca se metieron en ningún problema. Mi mamá es una residente legal con green card. Siente que no debería estar en esta situación. Ya sabes, vicariamente, esto la estresa. … Mi mamá siente como si no fuera justo para ella tener que lidiar con esto.

¿Qué te gustaría que más personas entendieran sobre lo que tú y tu familia están atravesando, y sobre lo que está atravesando la asistente de tu mamá?

La gente es gente. Ya sabes, los inmigrantes, los haitianos, solo vienen aquí para tener una vida mejor. Cada raza, cada nacionalidad tiene malos elementos. Así es como funciona la humanidad. Pero si miras a la mayoría de los titulares de TPS, trabajan. Pagan impuestos. Se ocupan de lo suyo. Solo quieren funcionar. Eso es lo que quiero que la gente entienda. Y nunca sabes quién es titular de TPS. Hay titulares de TPS que tienen hijos que son estadounidenses. Así que el mejor amigo de tu hijo puede estar llorando por la noche pensando que perderán a su madre. El mejor amigo de tu hijo puede estar con TPS. … Tener TPS no es algo malo. Es una oportunidad para trabajar y pagar tus cuentas y ser productivo. … Nadie está recibiendo cosas gratis. Nadie está exprimiendo el sistema. Solo quieren trabajar.

¿Por qué crees que es importante alzar la voz sobre esto?

Yo nací aquí. Siempre he sentido que, como ciudadano estadounidense, debería usar mi privilegio. … Siento que tengo que alzar la voz. Soy un haitiano-estadounidense de primera generación. Crecí rodeado de inmigrantes. Hablo criollo. Mi primer idioma fue el francés. … Así que, ya sabes, en este momento, cuando las personas que están en esta situación no pueden alzar la voz, yo tengo que hacerlo. Soy estadounidense. Eso tiene que significar algo.

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Con información de Tami Luhby y Michael Williams, de CNN.