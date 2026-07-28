Apple ahora te permitirá arrendar tu próximo iPhone o Mac en lugar de comprarlo

Por Lisa Eadicicco, CNN

Hay muchas cosas que puedes arrendar: un coche, un apartamento o un espacio de oficina, por ejemplo. Ahora puedes añadir tu próximo iPhone a esa lista.

Apple está lanzando un nuevo programa de arrendamiento para hacer que los iPhone, Mac y otros productos se sientan más asequibles en un momento en que los precios de la electrónica están subiendo y los consumidores están conservando los dispositivos durante más tiempo.

Apple se está asociando con la plataforma de pagos Klarna para el programa, que estará disponible en Estados Unidos a partir del martes a través de tiendas físicas, en línea y en la app Apple Store. Los iPhone y los Apple Watch pueden arrendarse por un periodo de 12 o 24 meses, mientras que los Mac y los iPad tendrán un plazo de arrendamiento de 24 o 36 meses.

Los productos elegibles incluyen:

iPhone 17 lineup

iPhone Air

Apple Watch Series 11

Apple Watch Ultra 3

MacBook Air

MacBook Pro

iMac

Mac Studio

iPad Air

iPad Pro

iPad Mini

Los productos más baratos de Apple —como el iPhone 16, el MacBook Neo, el iPad básico y el Apple Watch SE— no forman parte del programa.

Este nuevo plan de arrendamiento reemplaza el iPhone Upgrade Program, que permitía a los consumidores cambiar de iPhone después de realizar 12 pagos mensuales. El nuevo plan busca aplicar un concepto similar a una gama más amplia de productos Apple, al tiempo que ofrece más flexibilidad en los planes de pago y costos mensuales más bajos.

La opción de arrendamiento de iPhone más barata cuesta US$ 17,99 al mes, mientras que el plan de actualización de iPhone comienza en alrededor de US$ 42 al mes, según el sitio web de Apple.

El programa podría ayudar a que los consumidores piensen en un iPhone o un Mac como otra suscripción en lugar de una compra de alto costo, según Francisco Jeronimo, analista de la firma de investigación de mercado International Data Corporation. La mayoría de los estadounidenses ya no actualiza su teléfono cada año: el usuario promedio conserva su teléfono durante 22 meses, según una encuesta del año pasado de Reviews.org.

Mientras tanto, algunos analistas esperan que la próxima tanda de iPhone de Apple cueste más. El mes pasado, Apple subió los precios de una variedad de dispositivos, incluidos ciertos modelos de Mac y iPad, debido a una escasez continua de memoria por el aumento de la demanda de centros de datos.

“Deberíamos empezar a pensar en un iPhone de US$ 1.500 en lugar de un iPhone de US$ 1.000 (o) US$ 1.200”, dijo a CNN a principios de este mes Mike Howard, vicepresidente de cobertura de memoria en la firma de investigación TechInsights.

El nuevo programa de arrendamiento debuta antes del esperado lanzamiento del iPhone de Apple en septiembre. Se espera que la compañía lance lo que probablemente será su smartphone más caro hasta ahora: el primer iPhone plegable, según Bloomberg.

“El verdadero riesgo de Apple es que el aumento de precios aún más pueda afectar el ciclo de actualización”, dijo Jeronimo en un comunicado la semana pasada después de que Bloomberg informara sobre el programa de arrendamiento.

“Apple Upgrade llega precisamente en el momento en que Apple lo necesita”, dijo.

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