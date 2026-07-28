Bryan Kohberger quiere retractarse de su acuerdo de culpabilidad. Esto dicen los expertos sobre sus posibilidades

Por Taylor Romine y Emily Smith, CNN

Hace poco más de un año, Bryan Kohberger, acusado de asesinar a cuatro estudiantes de la Universidad de Idaho, hizo una sorprendente admisión ante un tribunal.

—¿Se declara culpable porque es culpable? —preguntó el juez Steven Hippler durante una audiencia el julio pasado.

—Sí —respondió Kohberger en audiencia pública.

La admisión fue sorprendente después de que su equipo de defensa pasara años defendiéndolo de los cargos. Pero, un año después de declararse culpable, Kohberger quiere retractarse.

Kohberger se declaró culpable del asesinato de los cuatro estudiantes en la casa donde vivían en Moscow, Idaho, durante la madrugada del 13 de noviembre de 2022. Las víctimas fueron Ethan Chapin, de 20 años; Kaylee Goncalves, de 21; Xana Kernodle, de 20, y Madison Mogen, de 21.

Su declaración de culpabilidad, que presentó apenas un mes antes del inicio de la selección del jurado para su juicio, le permitió evitar la pena de muerte, que sigue vigente en Idaho. Finalmente fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

Kohberger afirma que recibió una defensa legal ineficaz y que su declaración de culpabilidad no fue presentada de manera informada ni voluntaria porque fue “inducida por promesas incumplidas”. También sostiene que sus abogados lo presionaron para que se declarara culpable, según un documento judicial presentado este lunes.

En concreto, asegura que sus abogados no analizaron durante las negociaciones del acuerdo de culpabilidad pruebas que podrían demostrar su inocencia. También afirma que le dijeron que su declaración no tenía que ser veraz, pese a su “enérgica negación de su culpabilidad”, según el documento judicial. Además, sostiene que le prometieron ciertos privilegios, como visitas de contacto inmediatas, libertad de movimiento y un empleo, y que le contaron “elaboradas mentiras” sobre cómo sería cumplir una cadena perpetua o permanecer en el pabellón de la pena de muerte.

“Mi inocencia es la verdad, y la declaración de culpabilidad, basada en falsas promesas y flagrante desinformación, DEBE ser retirada”, dijo Kohberger en una declaración entregada a The New York Times.

La declaración dejó a muchos con una pregunta: ¿puede hacerlo?

CNN habló con expertos legales para conocer qué derechos tiene Kohberger en su intento por revertir su declaración de culpabilidad.

Como parte del acuerdo de culpabilidad que firmó el año pasado, Kohberger respondió un cuestionario diseñado para garantizar que se declaraba culpable por voluntad propia.

Entre las preguntas, a las que respondió “sí”, estaban: ¿Está presentando su declaración de manera libre y voluntaria? ¿Admite todos los elementos de los delitos de los que se declara culpable? ¿Entiende que, si el tribunal acepta su declaración de culpabilidad, es posible que no pueda retirarla posteriormente?

El cuestionario, de nueve páginas, aborda sus derechos constitucionales, su capacidad para presentar una declaración de culpabilidad, los términos del acuerdo y su derecho a apelar, entre otros aspectos. Fue firmado antes de comparecer ante el juez Hippler.

Renunciar al derecho de apelar normalmente impide que un tribunal de apelaciones revise una condena o una declaración de culpabilidad, dijo a CNN Samuel Newton, profesor asociado de Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad de Idaho. Sin embargo, Kohberger aún tiene algunas opciones.

Puede alegar que sus abogados no le brindaron una defensa eficaz o que su declaración de culpabilidad fue obtenida mediante coacción. Por lo general, ese tipo de reclamos debe presentarse dentro del plazo de un año, explicó el analista legal de CNN Joey Jackson.

Los tribunales cuentan con procedimientos independientes posteriores a la condena para atender “precisamente el tipo de reclamos… que una apelación ordinaria normalmente no puede revisar”, dijo Newton.

“Así que la renuncia a la apelación fue real e importante, pero precisamente por eso está recurriendo al proceso posterior a la condena en lugar de presentar una apelación”, agregó.

La respuesta corta es que es bastante difícil, coincidieron ambos abogados.

“La Regla 33(c) del Procedimiento Penal de Idaho aplica un criterio flexible de ‘motivo justo y razonable’ antes de la sentencia, pero una vez impuesta, solo permite retirar la declaración para corregir una ‘injusticia manifiesta’”, explicó Newton.

La “injusticia manifiesta” es un estándar muy exigente. Según la norma, Kohberger tendría que demostrar que no presentó su declaración de manera voluntaria, que desconocía sus consecuencias o que no otorgó un consentimiento informado por alguna otra razón.

El primer paso consiste en solicitar el alivio posterior a la condena, explicó Newton, algo que Kohberger hizo este lunes. Se trata de un procedimiento civil, conocido como procedimiento colateral, en el que él deberá probar sus afirmaciones.

“Para tener éxito con la teoría de las ‘falsas promesas/desinformación’, esencialmente tendría que demostrar que su declaración fue involuntaria o no informada debido a una tergiversación sustancial por parte de sus abogados o del Estado, o que recibió una defensa legal ineficaz”, explicó Newton. Agregó que también tendría que demostrar que existía “una probabilidad razonable” de que hubiera ido a juicio de no ser por esos factores.

Para ello necesitaría “pruebas concretas y creíbles”, además de explicar por qué el año pasado afirmó que se declaraba culpable por voluntad propia, dijo Newton.

Jackson coincidió en que deberá respaldar sus afirmaciones con pruebas. Estas podrían incluir elementos como la funda del cuchillo hallada en la escena del crimen con ADN que representaba una “coincidencia estadística” con Kohberger, los registros de antenas de telefonía celular que ayudaron a reconstruir algunos de sus movimientos u otras pruebas que pudieran indicar que varias personas cometieron el crimen.

Es un factor de gran peso, dijeron los expertos.

El juez preguntó expresamente a Kohberger si se declaraba culpable porque era culpable y también le hizo otras preguntas para confirmar que lo hacía por decisión propia, explicó Jackson.

Además, Kohberger respondió bajo juramento, lo que juega en su contra, señaló Newton. “Las declaraciones hechas bajo juramento y que constan en el expediente gozan de una fuerte presunción de veracidad en procedimientos posteriores”.

Sí. Jackson explicó que esa afirmación, que quedó registrada en el expediente, hace mucho más difícil sostener ese argumento.

“Los errores tendrían que ser tan graves que estuvieran por debajo de los estándares profesionales, al punto de que ni siquiera pudiera decirse que actuaban como abogados”, señaló.

Aunque eso complica el caso, no lo hace imposible, dijo Newton.

“Para superar ese obstáculo, normalmente tendría que demostrar que sus abogados le ocultaron información relevante en ese momento —de modo que su respuesta ante el tribunal fuera sincera, pero basada en información incompleta— o presentar nuevas pruebas que no estaban disponibles cuando hizo esa declaración”, explicó.

Aunque no existen datos sólidos o confiables sobre este tipo de casos, Newton dijo que suele decirles a sus clientes que “las posibilidades son prácticamente nulas”.

“Creo que será increíblemente difícil demostrarlo, especialmente cuando, como ocurre aquí, existe un registro tan exhaustivo del proceso mediante el cual se aceptó la declaración de culpabilidad”, concluyó.

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