Zinedine Zidane es nombrado director técnico de Francia

Por Thomas Schlachter, CNN en Español

Zinedine Zidane ha sido nombrado nuevo seleccionador de Francia para los próximos cuatro años, según anunció este martes la Federación Francesa de Fútbol (FFF).

El técnico de 54 años sucederá a Didier Deschamps, quien renunció tras el Mundial de 2026, en el que la selección francesa terminó con una decepción.

Se espera que Zidane levante el ánimo del equipo después de que la selección, considerada una de las favoritas para ganar el título en Norteamérica, fuera eliminada del torneo por España, a la postre campeona, en semifinales. Posteriormente, Francia cayó ante Inglaterra en el partido por el tercer puesto.

Este movimiento supone el regreso del icono francés al mundo de la dirección técnica tras dejar su puesto como entrenador del Real Madrid en 2021.

“Siempre he dicho que no hay nada más grande que la selección francesa. Por lo tanto, es una alegría y, obviamente, un gran honor convertirme en el seleccionador de Francia. También es una gran responsabilidad. Quiero agradecer al presidente Philippe Diallo, al Comité Ejecutivo y a la Federación Francesa de Fútbol su confianza y rendir homenaje a los catorce años de Didier y su cuerpo técnico”, declaró Zidane en un comunicado de prensa publicado en la web de la FFF.

“Hoy también quiero dedicar un mensaje especial a todos mis maestros. ¡Por supuesto, tengo muchísimas ambiciones para la selección francesa!”, añadió.

Zidane buscará ahora emular a su excompañero Deschamps y unirse al selecto grupo de personas que han ganado la Copa del Mundo tanto como jugador como entrenador.

El regreso de Zidane a la selección francesa debería ser recibido con entusiasmo por todos los que forman parte del equipo nacional.

Como jugador, Zidane lo ganó todo, y con mucho estilo.

Zizou, como se lo conocía, ayudó a su selección a conseguir su primer título mundial, anotando dos goles en la final de 1998. Zidane marcó dos goles de cabeza en la victoria por 3-0 contra Brasil, lo que le valió a Francia su primera estrella sobre el escudo.

Tan solo dos años después, Zidane volvió a ser fundamental cuando Francia ganó su segunda Eurocopa.

Francia se convirtió en la primera campeona del mundo en ganar también la Eurocopa durante este increíble periodo de dos años.

Pero si bien Zidane disfrutó de un éxito inmenso con Les Bleus, su salida se produjo en circunstancias menos agradables.

El último partido de Zidane con la selección nacional fue la final del Mundial de 2006 contra Italia. El número 10 fue expulsado por darle un cabezazo al defensa italiano Marco Materazzi en la tanda de penaltis que le costó la derrota a Francia.

Los aficionados franceses esperan que su regreso a la selección ayude a enmendar los errores de aquella noche en Berlín.

Este nombramiento representa la primera incursión de Zidane en la dirección técnica internacional, un puesto que anhelaba desde hace tiempo.

Tras su segunda etapa en el Real Madrid en 2021, parecía que Zidane estaba esperando el momento oportuno, aguardando la salida de Deschamps.

“Para mí es una continuación, un sueño hecho realidad. En los últimos cuatro o cinco años, he recibido ofertas para dirigir clubes y las rechacé todas por la selección francesa”, declaró Zidane en su presentación.

“Es lo único que he querido hacer. Lo supe desde niño. Empecé en las categorías inferiores, pasé por todas las etapas hasta llegar a la selección nacional. Voy a darlo todo para que este equipo siga ganando, que es lo único que me motiva”.

Si bien puede carecer de experiencia como entrenador a nivel internacional, Zidane aporta una gran trayectoria de éxitos a nivel de clubes.

Como entrenador del Real Madrid, llevó a su equipo a conquistar tres títulos consecutivos de la Liga de Campeones, dos títulos de Liga y dos Mundiales de Clubes, un logro sin precedentes.

Zidane ha gestionado con éxito a grandes figuras, talentos y personalidades en el Madrid, cosechando éxitos de gran repercusión, algo que intentará repetir con Francia. Se espera que consigan otro Mundial en la próxima edición, en 2030. Con un talento ofensivo abundante —incluyendo a la estrella Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Michael Olise, Désiré Doué y Bradley Barcola— Zidane tendrá que encontrar la manera de lograr armonía entre sus opciones en ataque.

Encontrar el equilibrio ha sido un desafío para Francia desde su victoria en el Mundial de 2018, y Zidane tendrá la tarea de combinar el arsenal ofensivo francés con la solidez defensiva.

“Pronto verán mi estilo. Daremos una rueda de prensa en septiembre. Me apasiona el fútbol. Jugué de mediapunta y lo que me motiva es marcar goles”, declaró en su presentación.

“Haremos las cosas de forma diferente. Deschamps es Deschamps, [el exseleccionador francés Laurent] Blanc es Blanc, Zidane es Zidane. Haré lo que sé hacer. Garantizo continuidad para que la selección francesa siga ganando”.

Si bien este rol será nuevo para Zidane, también se verá reforzado por sus éxitos en competiciones eliminatorias con el Real Madrid. Su historial en la Liga de Campeones habla por sí solo, y sin duda aplicará las lecciones aprendidas de esos triunfos en su nuevo puesto.

Esta noticia se ha actualizado con información adicional.

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