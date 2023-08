La madre de Angus Cloud dice que “no tenía la intención de acabar con su vida”

“Él no tenía la intención de acabar con su vida. Cuando nos dimos un abrazo de buenas noches le dijimos cuánto nos queríamos y me dijo que me vería en la mañana. No sé si o qué habrá puesto en su cuerpo después de eso. Solo sé que apoyó la cabeza en el escritorio donde estaba trabajando en proyectos de arte, se durmió y no despertó”, continuó el mensaje de Lisa Cloud. “Podemos descubrir que tuvo una sobredosis accidental y trágicamente, pero está muy claro que no tenía la intención de irse de este mundo. Sus luchas fueron reales. Dio y recibió tanto amor y apoyo de su tribu. Su trabajo en Euphoria se convirtió en un pararrayos para su generación y abrió una conversación sobre la compasión, la lealtad, la aceptación y el amor”.

KIFI Local News 8 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.