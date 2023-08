Joey King dice que estar en el escenario con Taylor Swift es como meterse en “un baño de hielo”

“El perro no fue muy amable con Fable en el pasado. Pero ahora son los mejores amigos. Jesse tiene unos diez u once años, y Fable poco más de un año, y volvió a sacar el cachorro que lleva dentro. Es muy tierno”, dice King, y añade que el programa Clear the Shelters ha ayudado a acoger a 860.000 perros y gatos, “lo cual es alucinante”. En conjunto, el programa de Hill’s Food, Shelter and Love ha ayudado a dar cobijo a 13 millones de animales.

View this post on Instagram A post shared by Joey King (@joeyking)

“Le dije: ‘¿Subirme al escenario? Me respondió: ‘¿No te lo dije? Y yo contesté: ‘No me dijiste que iba a subir al escenario'”, se rió. “Dios mío. Empecé a sudar y a asustarme y me puse muy nerviosa. Pero fue increíble vivir esa experiencia y sentir la energía que llegaba”.

