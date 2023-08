Britney Spears habló sobre su divorcio de Sam Asghari: “No podía soportar más el dolor”

“¡Si no fuera el soldado fuerte de mi padre, me enviarían a lugares para que me curaran los médicos! Pero ahí es cuando más necesitaba a la familia”, escribió, y agregó: “Se supone que debes ser amado incondicionalmente … ¡no bajo condiciones!”.

“Pero, sinceramente, ya no podía soportar el dolor”, continuó, y luego agregó: “He jugado fuerte durante demasiado tiempo y mi Instagram puede parecer perfecto, pero está lejos de la realidad y creo que todos lo sabemos !!! Me encantaría mostrar mis emociones y lágrimas sobre cómo me siento realmente, ¡pero por alguna razón siempre he tenido que ocultar mis debilidades!”.

