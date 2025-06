Las 10 formas más importantes en que Trump ha cambiado la política de EE.UU., 10 años después del anuncio de su candidatura

Las teorías conspirativas no son nuevas en la política, y no solo los republicanos creen en ellas; parte de esto se debe al declive de los medios tradicionales y el auge de las redes sociales, donde proliferan afirmaciones no verificadas.

Más significativo que la disposición de Trump a mentir es que gran parte del país ha decidido que esto no es un problema. Ya sea porque le creen o porque piensan que no importa (o que es estratégico), casi la mitad del país ha decidido que no es grave que el presidente no se base en la verdad.

A estas alturas, las falsedades de Trump ya ni siquiera son noticia. Y es porque, estrictamente hablando, no son nuevas. Durante su primer mandato, emitió más de 30.000 afirmaciones falsas o engañosas , según The Washington Post. Eso es casi una por hora durante cuatro años. Y no ha parado.

