Luis Secco: “La economía está en pausa en un año electoral”

En esa línea, sostuvo que “al gobierno no le importa mucho de dónde vienen los dólares, y eso le da una señal al mercado. Porque por más que digan que no quieren acumularlos, se ve tanta actividad que uno dice: ‘Bueno, el gobierno está preocupado porque no los logra generar vía genuina’, es decir, sin recurrir al endeudamiento”.

KIFI Local News 8 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.