La noche de Baylie Grogan terminó en tragedia. Su madre tiene un mensaje para otros padres

Pero sin un resultado positivo en una prueba de drogas, no había evidencia de que Baylie hubiera sido drogada. Sin tener pruebas no existía un delito, sin que hubiera un delito, no se hicieron arrestos, dijo Scott Baker.

“Como familiares más cercanos, podíamos tomar algunas decisiones. No todas. No podíamos pedir que se le hiciera un análisis de sangre a nuestra hija porque ya era adulta… porque tal vez ella no quería que supiéramos que había drogas involucradas”, dijo Shawnee Baker.

“Así que cuando los autos se acercaban y le tocaban la bocina o encendían las luces mientras cruzaba la calle, fue atropellada en un tráfico de seis carriles, ella no respondió. Ella no se inmutó. Ella no saltó. Ni siquiera los miró”.

