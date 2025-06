Sermones y funerarias: la vida del sospechoso de Minnesota Vance Boelter dio un giro extraño en los últimos años

“Yo era más bien de: ‘Oye, amigo, esto no me parece bien, es irresponsable dejar tu trabajo y ahora estás malgastando tu dinero’”, dijo un conocido, que pidió no ser identificado por su seguridad. “Simplemente no tenía sentido para mí”.

KIFI Local News 8 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.