Una mujer que todavía amamantaba a su bebé fue detenida por ICE. El esposo, un veterano, lucha por su libertad

“Teníamos confianza en que, dado que estábamos casados y que yo era veterano, nos permitirían al menos deshacernos de la orden de deportación y no detenerla. Sabíamos que la orden de deportación probablemente causaría un problema, pero no lo supimos hasta una semana antes de ir y USCIS se negó a dejarnos reprogramar la cita, así que no tuvimos otra opción más que ir”, insiste Adrian. “Mi esposa dijo la verdad”.

Pensaban que todo saldría bien, pero Paola y su madre habían perdido contacto poco después de llegar a Estados Unidos. Por eso, los Clouatre no supieron que existía una orden de deportación en su contra hasta una semana antes de la audiencia que terminó con su detención. Esa orden se emitió porque Paola no asistió a una audiencia migratoria cuya notificación, al parecer, fue enviada a su madre, quien no se lo hizo saber.

Paola, nacida en México, llegó a Estados Unidos en 2014 con su madre. Tenía 16 años, no hablaba inglés y no comprendía mucho lo que estaba sucediendo, cuenta su marido. La madre presentó una solicitud de asilo. Pero madre e hija no se llevaban bien, y pronto Paola terminó sola. Pasó su adolescencia en refugios para personas sin hogar.

