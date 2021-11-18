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Local Forecast
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Published 8:07 AM

Cloudy before Frigid Wintry Friday

WIND CHILLS THIS MORNING START US OFF FEELING LIKE 10-15 DEGREES AND BELOW ZERO WITH MOUNTAIN TEMPERATURES.

CLOUDS BUILDING AND HIGHS IN THE 38-41 DEGREE RANGE. LIGHT WINDS SHIFTING FROM N/SW LATER 5-10.

WINTRY WEATHER STARTS LATER IN CENTRAL MOUNTAINS BY AFTERNOON AND INTO OVENRIGHT WITH RAIN/SNOW THROUGH FRIDAY. 50% CHANCE WITH LOWS AROUND FREEZING TOMORROW MORNING AND HIGHS AROUND AVERAGE AT 40 DEGREES.  WINDS SW 10-15+MPH. YOU GOT ALL THAT? 

THANKSGIVING WEEK

HAS A SLIGHT SHOWER CHANCE TUESDAY AND CLOUDY FOR THANKSGIVING DAY AND COLD IN THE UPPER 30'S.

Local Forecast
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Jeff Roper

Jeff has been forecasting the weather on television since 1995. That makes him the most experienced weather forecaster in Eastern Idaho and Western Wyoming, since he joined our team in 2018. Start your day with Local News 8 in the morning at 5am & 6am, and noon, every Monday through Friday.

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