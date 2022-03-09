WIND CHILL WARNING IN EFFECT 9 AM
THURSDAY...
BREEZY NORTHERLY WINDS WILL CREATE
SOME ISOLATED BLOWING AND DRIFTING AREAS OF CONCERN TODAY. RECORD
LOW TEMPERATURES ARE EXPECTED WITH VERY LOW WIND CHILLS TODAY.
* WHAT...DANGEROUSLY COLD WIND CHILLS EXPECTED. WIND CHILLS AS
LOW AS 30 BELOW ZERO.
* WHERE...ISLAND PARK, DUBOIS, SPENCER, MONDIA PASS, AND TARGHEE
PASS.
There will
be a few isolated areas near 20 below this morning for a few
hours.
* IMPACTS...The cold wind chills could cause frostbite on
exposed skin in as little as 30 minutes.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
Avoid outside activities if possible. When outside, make sure you
wear appropriate clothing, a hat, and gloves.
THE FOREST SERVICE UTAH AVALANCHE CENTER IN LOGAN HAS ISSUED
AN AVALANCHE WARNING WHICH IS IN EFFECT FROM 6 AM MST THIS MORNING
TO 6 AM MST THURSDAY...
* WHAT...AVALANCHE WARNING. A POWERFUL WINTER STORM HAS CREATED
DANGEROUS AVALANCHE CONDITIONS IN THE BACKCOUNTRY. THE AVALANCHE
DANGER IS HIGH.
* WHERE...BEAR RIVER RANGE AND IDAHO PORTION OF THE NORTHERN
WASATCH RANGE.
* WHEN...WEDNESDAY, MARCH 9, 2022 - 6:00 AM TO THURSDAY, MARCH
10, 2022 - 6:00 AM
* IMPACTS...HEAVY SNOWFALL AND BLOWING SNOW OVERLOADED SLOPES WITH
BURIED PERSISTENT WEAK LAYERS AND CREATED WIDESPREAD AREAS OF
UNSTABLE SNOW. HUMAN TRIGGERED AND NATURAL AVALANCHES ARE
LIKELY. PEOPLE SHOULD AVOID TRAVEL IN AVALANCHE TERRAIN TODAY.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
BACKCOUNTRY TRAVELERS SHOULD STAY OFF OF, AND OUT FROM
UNDERNEATH, SLOPES STEEPER THAN 30 DEGREES.
AVALANCHES MAY RUN LONG DISTANCES AND CAN RUN INTO MATURE
FORESTS. CHOOSE CONSERVATIVE TERRAIN.
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