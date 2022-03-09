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Local Forecast
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Published 7:59 AM

Wind Chill Warning in effect

WIND CHILL WARNING IN EFFECT  9 AM
 THURSDAY...


BREEZY NORTHERLY WINDS WILL CREATE 
SOME ISOLATED BLOWING AND DRIFTING AREAS OF CONCERN TODAY. RECORD 
LOW TEMPERATURES ARE EXPECTED WITH VERY LOW WIND CHILLS TODAY.

* WHAT...DANGEROUSLY COLD WIND CHILLS EXPECTED. WIND CHILLS AS 
  LOW AS 30 BELOW ZERO.

* WHERE...ISLAND PARK, DUBOIS, SPENCER, MONDIA PASS, AND TARGHEE 
  PASS.
  There will
 be a few isolated areas near 20 below this morning for a few
  hours.

* IMPACTS...The cold wind chills could cause frostbite on
  exposed skin in as little as 30 minutes.

PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...

Avoid outside activities if possible. When outside, make sure you
wear appropriate clothing, a hat, and gloves.



THE FOREST SERVICE UTAH AVALANCHE CENTER IN LOGAN HAS ISSUED 
AN AVALANCHE WARNING WHICH IS IN EFFECT FROM 6 AM MST THIS MORNING
TO 6 AM MST THURSDAY...

* WHAT...AVALANCHE WARNING. A POWERFUL WINTER STORM HAS CREATED
  DANGEROUS AVALANCHE CONDITIONS IN THE BACKCOUNTRY. THE AVALANCHE
  DANGER IS HIGH.

* WHERE...BEAR RIVER RANGE AND IDAHO PORTION OF THE NORTHERN 
  WASATCH RANGE. 

* WHEN...WEDNESDAY, MARCH 9, 2022 - 6:00 AM TO THURSDAY, MARCH 
  10, 2022 - 6:00 AM

* IMPACTS...HEAVY SNOWFALL AND BLOWING SNOW OVERLOADED SLOPES WITH
  BURIED PERSISTENT WEAK LAYERS AND CREATED WIDESPREAD AREAS OF
  UNSTABLE SNOW. HUMAN TRIGGERED AND NATURAL AVALANCHES ARE
  LIKELY. PEOPLE SHOULD AVOID TRAVEL IN AVALANCHE TERRAIN TODAY. 


PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...

BACKCOUNTRY TRAVELERS SHOULD STAY OFF OF, AND OUT FROM
UNDERNEATH, SLOPES STEEPER THAN 30 DEGREES. 

AVALANCHES MAY RUN LONG DISTANCES AND CAN RUN INTO MATURE 
FORESTS. CHOOSE CONSERVATIVE TERRAIN.
Local Forecast
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Jeff Roper

Jeff is a member of the First Alert Team.

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