¿Vas a algún lugar? Aquí te contamos cómo hacer una autoprueba de covid-19 antes de salir

Sol Amaya

(CNN) — Si necesitas saber si tienes coronavirus pero no quieres lidiar con la programación de citas y los tiempos de espera de la clínica, una autoprueba puede ser una solución conveniente. Pero, ¿para quién son adecuadas las autoevaluaciones? ¿Y cómo usarlas correctamente?

Las autopruebas de coronavirus, también conocidas como pruebas caseras o pruebas de venta libre, son una de las varias medidas de reducción de riesgos que pueden protegerte a ti y a otras personas al minimizar las posibilidades de propagar el coronavirus, según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, por sus siglas en inglés).

Estas pruebas se pueden realizar en casa o en cualquier lugar, independientemente de tu estado de vacunación o si tienes síntomas, y son fáciles de usar para obtener resultados rápidos, según los CDC.

Desde noviembre de 2021, las autopruebas detectan infecciones actuales por coronavirus, no anticuerpos contra el virus, según los CDC.

Todos deberían tener al menos dos pruebas en el hogar para cada miembro de la familia, dijo la Dra. Leana Wen, analista médica de CNN, médica de emergencias y profesora visitante de Políticas y Administración de Salud en la Escuela de Salud Pública del Instituto Milken de la Universidad George Washington.

“Si tienes síntomas o estuviste sustancialmente expuesto a alguien con covid-19, debes hacerte una prueba de PCR. Ese es el estándar de oro”, dijo Wen. “Idealmente, las pruebas de antígenos en el hogar deben usarse cuando estás asintomático y la probabilidad de que tengas covid es bastante baja, pero lo estás usando con fines de seguridad”.

“Piensa en la prueba rápida en el hogar como una prueba de detección… con fines de salud pública, no como una prueba de diagnóstico”, agregó Wen.

Solo compra pruebas autorizadas por la Administración de Medicamentos y Alimentos de EE.UU. (FDA, por sus siglas en inglés), dijo Wen. El sitio web de la agencia tiene una lista de más de 40 pruebas caseras autorizadas por la FDA, algunas de las cuales tienen limitaciones de edad.

Puedes comprar estas pruebas en línea o en farmacias y algunas tiendas minoristas. Algunos departamentos de salud locales o centros de salud calificados a nivel federal los ofrecen de forma gratuita, dicen los CDC. Cuando compres autopruebas, asegúrate de que no estén vencidas.

Considera usar una autoevaluación antes de ir a reuniones en espacios cerrados con personas que no viven contigo, recomiendan los CDC. Esta sugerencia es especialmente importante si planeas estar cerca de niños no vacunados, adultos mayores, personas inmunodeprimidas o personas con riesgo de enfermedad grave y, por supuesto, si tienes síntomas de covid-19 o has estado expuesto o posiblemente expuesto a alguien con covid-19.

Esto es lo que es importante saber antes, durante y después de realizar una autoevaluación.

Preparación y realización de autopruebas

Hasta que estés listo para usar la prueba, guarda todos los elementos de la prueba de acuerdo con las instrucciones del fabricante, dicen los CDC. Esto incluye no abrirla hasta que estés listo para usarla.

Antes de realizar la prueba, limpia la superficie, como la encimera, la mesa, etc., sobre la que realizarás la prueba. Ten listo un temporizador, ya que es posible que necesites cronometrar algunos de los pasos.

Lee atentamente todas las instrucciones del fabricante, recomiendan los CDC. Luego, lávate las manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos. Cuando abras la caja, verifica la prueba en busca de daños o decoloración de acuerdo con la descripción del fabricante.

Para recolectar tu muestra nasal o de saliva, según el tipo de prueba que tengas, y completar la prueba, sigue cronológicamente las instrucciones incluidas.

Lee los resultados de la prueba solo dentro del período especificado en las instrucciones. Si no sigues las instrucciones, los resultados de tu prueba podrían ser incorrectos o no válidos o decir “error”. Si esto sucede, debido a un uso inadecuado o un mal funcionamiento de la prueba, consulta los prospectos del paquete para obtener información o comunícate con el fabricante para obtener ayuda.

Próximos pasos

¿Es riesgoso invitar a casa a no vacunados para las fiestas? 1:22

Una vez que hayas realizado la prueba, no reutilices ninguno de los elementos, dicen los CDC. Tíralos a la basura, limpia todas las superficies que la muestra pueda haber tocado y lávate las manos.

Si el resultado es positivo, aíslate durante al menos 10 días e informa a tu médico y a cualquier persona con la que hayas tenido contacto recientemente. Evita las reuniones en interiores y, si vives con otras personas, usa una mascarilla.

Si tu resultado fue negativo y estás asintomático, es posible que no tengas una infección, pero esa posibilidad no se descarta. Hacer “pruebas en serie” puede hacer que las autopruebas sean más confiables y reducir el riesgo de propagar el coronavirus si estás infectado, según los CDC.

Esto significa hacer dos o más pruebas durante varios días con al menos 24 horas entre pruebas, con una prueba lo más cerca posible del evento al que deseas asistir.

Pero si tiene síntomas de covid-19 y aun así la prueba es negativa, “deberías pasar directamente a hacerte una prueba de PCR. ¿Por qué hacerte una prueba en casa?”, dijo Wen. “La única situación en la que haría eso es si simplemente no tienes acceso a una prueba de PCR”.

The-CNN-Wire

™ & © 2021 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.