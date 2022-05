Así fue el discurso de Rodolfo Hernández tras pasar a segunda vuelta en las elecciones de Colombia: “Hoy perdieron las gavillas que creían que serían gobierno eternamente”

CNNEE

(CNN Español) — Con más del 28% de los votos, el candidato Rodolfo Hernández, de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, se metió a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia y se enfrentará a Gustavo Petro, candidato del Pacto Histórico. En su discurso, Hernández dijo que la votación de este domingo es reflejo del cambio que piden los colombianos.

“Hoy ganó la nación del trabajo. Hoy ganó la nación de la honestidad. Hoy ganó el país que no quiere seguir ni un solo día más, con los mismos y las mismas que nos han llevado a la situación dolorosa en que hoy estamos”, dijo Hernández en su discurso tras pasar a segunda vuelta.

“Hoy sabemos que hay una voluntad ciudadana firme para acabar con la corrupción como sistema de gobierno. Hoy perdió el país de la politiquería y la corrupción. Hoy perdieron las gavillas que creían que serían gobierno eternamente”, agregó.

Hernández, de 77 años, fue la sorpresa de la jornada electoral en Colombia, dejando atrás a Federico Gutiérrez, el candidato de la derecha, que quedó en tercer lugar.

Hernández se ha presentado como un outsider, un político independiente ajeno al establecimiento y a los partidos tradicionales y gran parte de su campaña la ha centrado en la lucha contra la corrupción y la “politiquería”.

“Soy consciente de las dificultades que vendrán cuando asuma la Presidencia de la República. No soy ingenuo respecto a las resistencias que habrán frente a un gobierno decidido a acabar con la politiquería y la corrupción, en especial por parte de alguno de los que se han sentido dueños de este país”, dijo en su discurso.

Durante su campaña, Hernández ha acusado a sus detractores de “sinvergüenzas”, “atracadores”, “ladrones”, y hasta drogadictos cada vez que tiene oportunidad.

“A quienes votaron por mí quiero decirles que no le fallaré y que no descansaré un minuto en el cumplimiento de mi compromiso con todos ustedes. Mi compromiso es hoy y será siempre hacer de Colombia un país con oportunidades para todos, donde el gobierno trabaje cada día para el bienestar de los colombianos, especialmente los más necesitados de apoyo”, agregó Hernández.

Lee aquí el discurso completo de Rodolfo Hernández:

