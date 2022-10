La condonación de deudas estudiantiles “nos fue sacada de las manos”: los 700.000 deudores excluidos del plan de Biden

Según el plan de Biden, los prestatarios individuales elegibles que ganaron menos de US$ 125.000 en 2020 o 2021 y las parejas casadas o cabezas de familia que ganaron menos de US$ 250.000 anuales en esos años recibirán una condonación de hasta US$ 10.000 de su deuda de préstamos estudiantiles federales.

“De hecho, me dijeron que no había garantía de que la consolidación me calificaría para la condonación del préstamo”, dijo Calderón, de 45 años, quien tiene una deuda estudiantil de aproximadamente US$ 26.000.

