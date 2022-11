¿Cómo serán los cruces de octavos del Mundial de Qatar? ¿Qué grupos se cruzan?

La ronda de los mejores 16 se jugará entre 3 y el 6 de diciembre. En este periodo, hay dos partidos diarios: uno a las 06:00 pm tiempo local (10:00 am ET) y otro a las 10:00 pm (2:00 pm ET) En total, son ocho partidos.

KIFI Local News 8 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.