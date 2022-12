¿Cruzó la línea el balón? Japón llega a octavos de final del Mundial de Qatar con un gol muy debatido

Melissa Velásquez Loaiza

(CNN) — Japón llegó a las etapas eliminatorias del Mundial de Qatar por cuarta vez este jueves por lo que pareció ser una cuestión de milímetros.

Japón, que iba perdiendo 1-0 en el medio tiempo, produjo una remontada notable contra España con dos goles seguidos en la segunda mitad del partido, sorprendiendo al campeón mundial de 2010 para asegurar un lugar improbable en los octavos de final a expensas de Alemania.

Pero es el segundo gol de Japón el que ha sido un tema de feroz debate después del partido, específicamente con respecto a si el balón cruzó la línea de gol antes del pase cortado de Kaoru Mitoma a Ao Tanaka.

El gol del empate de Tanaka se descartó inicialmente después de que la jueza de línea señalara que el balón estaba fuera de juego.

Sin embargo, después de una revisión de la árbitro central del VAR, validó el gol y Japón se aferró a una victoria histórica.

El resultado hizo que los Samurais Azules pasaran a octavos de final encabezando el Grupo E, un resultado que nadie hubiera previsto antes de la Copa del Mundo, por delante de España y Alemania. Precisamente los germánicos quedaron eliminados del torneo a pesar de una victoria de 4-2 contra Costa Rica.

Países clasificados a octavos del Mundial de Qatar. Así quedan los cruces entre grupos

Se consideró que Mitoma había mantenido el balón en juego en la preparación para el gol de Tanaka. (Elsa/Getty Images)

La polémica por el gol de Japón

Algunos se quedaron incrédulos por el hecho de que se validara el gol de Tanaka.

“Hay 80 millones de alemanes enloquecidos en este momento, esperando una imagen que muestre que esa pelota no salió del juego”, dijo el exinternacional escocés Graeme Souness, hablando como analista en en ITV.

También hablando en ITV, la exinternacional inglesa Eni Aluko dijo que su reacción instantánea fue que el balón había salido de juego.

Pero la Junta de la Asociación Internacional de Fútbol (IFAB, por sus siglas en inglés), que establece las leyes del juego, dice que la pelota solo está fuera de juego cuando “ha atravesado completamente la línea de gol o la línea de banda por tierra o por aire”.

En este caso, parece que se consideró que la curvatura del balón estaba sobre la línea de gol. CNN se ha puesto en contacto con la FIFA para aclarar la decisión.

Resumen y resultado de Japón 2-1 España en el Mundial de Qatar 2022

You be the judge… Was this in or out? 🧐 pic.twitter.com/cVXur9vMJ1 — FOX Soccer (@FOXSoccer) December 1, 2022

“Ese gol de Japón casi desafió la física. Increíble”, escribió en Twitter el periodista de fútbol estadounidense Grant Wahl, mientras que otros usuarios de las redes sociales explicaron cómo el balón cambia de posición respecto a la línea dependiendo la perspectiva desde la que se mire, con otros ángulos de cámara.

Perception and angle are everything!!! pic.twitter.com/mzF7YXnQiX — Nick Levett (@nlevett) December 1, 2022

Ese gol le dio la oportunidad a Japón de jugar contra Croacia en los octavos de final el lunes 5 de diciembre, mientras que España jugará ante Marruecos el martes 6.

Álvaro Morata puso a España en ventaja en el Estadio Internacional Khalifa tras rematar de cabeza un centro de César Azpilicueta. Japón, que también sorprendió a Alemania anteriormente en el torneo, respondió al comienzo de la segunda mitad con dos goles en un lapso de tres minutos.

El suplente Ritsu Dōan niveló el juego antes de que Ao Tanaka obtuviera el controvertido gol de la victoria poco después.

Otro momento de sorpresas notables en Qatar fue cuando Bélgica, que ocupa el segundo lugar en la clasificación de la FIFA, quedó fuera del torneo después de un empate 0-0 con Croacia y la victoria de Marruecos por 2-1 contra Canadá.

The-CNN-Wire

™ & © 2022 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.