El matrimonio de falsificadores que engañó al mercado de arte… y logró llevarse millones de dólares

“Desaparece, pero puede seguir siendo él mismo… Sigue siendo autónomo, creativo, rico e inocente”, escribe Fischer en su libro. “La culpa que siente hacia sus padres se disuelve con la desaparición de su nombre. Un ‘don nadie’ no puede ser culpable: no existe, así que no puede hacer nada”.

Estos estudios sirvieron de base a las historias falsas que ambos crearon para sus obras. Aunque los cuadros procedían en gran parte de la imaginación de Wolfgang, a menudo se les daban títulos de obras conocidas pero consideradas perdidas (y de las que no existían cuadros), con lo que se llenaban lagunas en la obra de los artistas sin levantar sospechas. El dúo compraba marcos y lienzos antiguos en mercadillos, e incluso utilizaba una cámara de los años 20 para tomar fotos de aspecto antiguo de sus creaciones como prueba de procedencia histórica. Durante el juicio de los Beltracchi, el juez que presidía el tribunal dijo que el fraude se había organizado “con precisión militar”, según comentarios publicados entonces por el diario The New York Times.

