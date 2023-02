Una espectacular imagen de un leopardo de las nieves gana el Premio del Público al Fotógrafo de Vida Silvestre de 2023

“Portrait of Olobor”, de la española Marina Cano, es una impactante imagen de uno de los cinco leones machos de la manada de Black Rock, en la Reserva Natural de Maasai Mara, en Kenya. Crédito: Marina Cano/Wildlife Photographer of the Year

KIFI Local News 8 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.