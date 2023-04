Whole Foods cierra su tienda insignia de San Francisco después de un año. Estos son los motivos

El local de casi 6.000 metros cuadrados situado en Trinity Place, en el barrio Mid-Market de la ciudad, cerró sus puertas este lunes para “garantizar la seguridad” de sus empleados, dijo un portavoz de Whole Foods. Aunque Whole Foods no compartió ninguna información adicional sobre las condiciones que llevaron al cierre de la tienda, el portavoz agregó que fue una “decisión difícil cerrar la tienda de Trinity por el momento”. Los empleados afectados serán trasladados a tiendas cercanas.

