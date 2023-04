Sin manos ni hogar: artista mexicana se mantiene siempre positiva

Morán reside en Estados Unidos bajo el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), que incluye un permiso de empleo. Como ese beneficio, que es renovable, vence en junio, la artista ha pasado los últimos años juntando dinero con la venta de su arte para poder pagar el costo de la renovación. Pero el no tener un hogar crea un nuevo obstáculo para el proceso de reanudación. “Si vas a aplicar a un trabajo te van a pedir una dirección – dirección con la que ahorita no cuento”, dijo Morán. “Si quiero aplicar para la renovación de DACA debo tener una dirección estable porque me tiene que llegar toda la documentación”.

“Yo me sentía muy triste”, dijo Morán. “Sentía que si yo me seguía quedando allá me iba a morir de tristeza, porque se me estaba negando la misma oportunidad de seguir con mi trabajo de pintar, de tejer”. Gutiérrez dijo que ella fue la que decidió traer a su hija a Chicago. “Me dolía mucho que me la trataran así”, dijo Gutiérrez. “Por eso nos tuvimos que regresar – también por mi enfermedad, porque aquí tengo acceso a los doctores y medicamentos”. El 5 de marzo de este año, Morán y su madre regresaron a Chicago. Sin embargo, esta vez se encuentran sin un hogar en el cual poder vivir, tejer y pintar.

Mientras estaba en la escuela, una de sus profesoras vio potencial en Morán al dibujar y ayudó con el papeleo para que entrara a Curie Metropolitan High School para expandir sus técnicas artísticas. “Me enseñó un mundo que yo no conocía, que era el mundo del arte”, dijo Morán. “Y me gustó. Porque me sentía útil, sentía que por primera vez servía para algo”.

Morán, hoy de 35 años, no pudo ir a la escuela en México porque la educación para necesidades especiales era muy costosa para su madre, quien también temía que le hicieran bullying. “Fui, hablé con los maestros y me dijeron que no querían que la metiera a la escuela porque me la iban a traumar los demás niños”, contó Gutiérrez. Pese a no ir a la escuela, Morán aprendió a leer y escribir en casa junto a sus hermanas y a su madre. “Tenía un sobrino que era casi de la misma edad que yo que sí iba a la escuela”, dijo Morán. “Yo agarraba sus libros y los leía”.

