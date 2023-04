Viaje personal, narrativa y un toque acogedor, o cómo “Camper Van: Make it Home” quiere triunfar

Pese a que estas declaraciones podrían chocar con cómo Sánchez explicaba que había dedicado mucho tiempo a estudiar el mercado y que no había nada similar, la desarrolladora dice que aún estaban “super asustados” pese a tener las cosas claras en cuanto a números, estadísticas y previsiones de venta. “Yo siempre digo que el estudio de mercado y el plan de marketing no te aseguran el exito. Te alejan del fracaso. Por mucho que estudiemos, si no encaja y no gusta a lo mejor le hemos dado la visión o el tono que no es el adecuado. Nada te asegura que salga bien o salga mal. Nos ha salido muchísimo mejor de lo esperado”.

A la fecha de realización de esta entrevista, ‘Camper Van: Make it Home’ ya había superado los 25.000 euros recaudados en su campaña en Kickstarter. El mínimo para financiar el juego eran 15.000 euros, que fue la cantidad que el estudio logró en menos de 16 horas. Al ser preguntada sobre si esperaban lograrlo, Sánchez responde que no lo esperaban y que esto ya lo consideran un gran éxito. “Nuestras expectativas no eran ni financiarlo, así que nosotros estamos felices y contentos. Hemos visto muchos proyectos de Kickstarter de amigos que desgraciadamente no han seguido hacia adelante y eran proyectos buenos. Y nos quedábamos pensando que no tiene nada que ver que el proyecto sea bueno o que sea malo, sino que encaje, por así decirlo”.

La fundadora de Malapata no se esconde al explicar los motivos por los que decidieron lanzar una campaña para financiarlo vía Kickstarter. “Teniamos otras opciones de financiación pero aseguradas ninguna. Lo primero: queríamos lanzarlo ya y ver si se valida o no. Lo segundo: nos hacia mucha ilusión hacer una campaña y ver qué pasaba. Si no funcionaba ya veríamos cómo ajustábamos. Es verdad que no hemos contactado con publishers ni nada de eso para que nos financien el proyecto y hemos ido directamente a Kickstarter porque pensábamos que tenia cabida ahí porque es cute, bonito y sencillo y sabíamos que iba a salir muy barato porque obviamente es un juego de 4-5 horas como muchísimo, entonces iba a tener un precio reducido y podía tener posibilidades”. Así, el juego lleva ya un año de preproducción y seis meses de desarrollo. “Nada, nada de “Camper Van” es aleatorio. Todo está perfectamente pensado y con base en estadísticas y gustos de la audiencia”.

Anabel Sánchez comenta que todo comenzó en un coworking del Polo de Contenidos Digitales de Málaga donde conoció al resto de miembros del equipo. “Me presenté con el proyecto sin ningún tipo de pretensión. Tenía ganas de desarrollar algo por mi cuenta porque he trabajado mucho tiempo en publishers, llevando la parte de marketing de videojuegos y tenía ganas de hacer algo por mí. Me metí en un Go2work sin esperar absolutamente nada”. En dicho coworking, explica Sánchez, tuvo como mentores a desarrolladores veteranos de la industria de España como Luis Oliván (cofundador de Fictiorama Studios), Mauricio García (CEO del estudio The Game Kitchen) y Arturo Monedero (CEO de TLR Games y vicepresidente de la Asociación Española del Videojuego) a los que “les encantó el proyecto”, algo que le dio “fuerzas de sacarlo para adelante”.

View this post on Instagram A post shared by Camper Van: Make it Home 🚚🪴 (@malapatastudio)

Respecto al origen de todo esto, la fundadora relata a CNN lo siguiente: “Yo trabajaba en un publisher y mi labor era todo el tema de estudios de mercado, buscar nichos… Encontramos el de las camper van, empecé a estudiar que juegos podian encajar bien y me encantó. Me animaron desde el publisher donde trabajaba a hacer una novela visual y empecé a trabajar en ello pero la novela visual empezó a transformarse. Al fin y al cabo el tema de las camper van es que es algo que está en superauge, algo que ya todo el mundo lo tiene asentado. En ese momento no habia salido ningún juego sobre eso y entonces pensé que era una oportunidad muy buena de hacer un juego sobre camperizar. Cuando fui estudiándolo me di dando cuenta de que había juegos de gestionar campings o simuladores de conducción pero al investigarlo dices ‘¿al público que le gustan las camper van quiere realmente conducirlas o decorarlas?’ asi se fue transformando. Al final dejé el publisher porque hay muy buena relación y me cedieron totalmente sin ningún tipo de problema la idea.

