¿Qué pasa con las PASO en Argentina?

“Si Cristina quiere ser candidata, puede”, señaló el presidente Fernández. La vicepresidenta declaró en 2022 que no sería candidata “a nada”, luego de que la justicia la condenó a seis años por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado. Kirchner ha rechazado las acusaciones en su contra y las califica de persecución política. Su condena no está firme aún, pendiente de apelación. Sin embargo, se organizaron varios actos políticos partidarios, denominados “operativo clamor”, en los que simpatizantes le solicitaron ser candidata a presidenta pese a lo que llaman “proscripción”, en referencia a la condena de la justicia. Todavía esa militancia no obtuvo una respuesta concreta de su líder política.

