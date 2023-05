Acusan a hombre de instalar una cámara oculta en el baño público de un crucero de Royal Caribbean

En su audiencia de fianza este lunes, Froias fue entregado a su esposa como custodio externo y se le ordenó pagar una fianza no garantizada de US$ 25.000 con las condiciones de que no debe tener contacto con ningún menor sin supervisión, incluidos sus hijos, no debe tener acceso a internet, y debe entregar su pasaporte, entre otras cosas, muestran los registros judiciales.

