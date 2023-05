Condenan a 25 años de cárcel al sargento del Ejército que disparó y mató a un manifestante de Black Lives Matter en Texas

“Estaba allí día y noche. Ahora no tiene a nadie. No sabe qué hacer consigo misma. Está destrozada. Es un cascarón roto de la persona que una vez fue. No veo ninguna alegría en su vida, en su cara, en sus ojos, nada”, dijo. “Y espero que a partir de mañana pueda recuperar su vida”.

“Es duro cada día que estoy allí. Es difícil dormir en mi cama porque él no está”, dijo. “Fue mi cuidador principal durante 11 años y he tenido amigos que me han estado cuidando y tienen que aprender a hacer todas esas cosas que Garrett hizo por mí durante una década, y es duro porque tuve que sentirme cómoda siendo vulnerable”.

KIFI Local News 8 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.