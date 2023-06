El príncipe Harry se emociona durante su testimonio en corte y dice que escuchas telefónicas fueron “demasiado”

“Eso sería especular, no estoy seguro de si me sentiría aliviado o decepcionado”, respondió Harry. El duque le dijo a la corte que cree indudablemente que las escuchas telefónicas fue a “escala industrial” en “al menos tres documentos”, por lo que agregó que sería una “injusticia” si su reclamo no tuviera éxito.

KIFI Local News 8 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.