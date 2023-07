Cómo la huelga de actores en Hollywood afectará tus películas y series favoritas

¿Has oído hablar maravillas de “Breaking Bad” o “The Wire”, pero nunca las has visto? ¿O quizás algo más reciente como “The Last of Us”, que acaba de ser nominada a más de dos docenas de premios Emmy? Esta es tu oportunidad.

KIFI Local News 8 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.