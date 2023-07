Malasia cancela un festival de música tras un beso del cantante de The 1975 con otro hombre

No es la primera vez que el líder de The 1975 genera controversia: Healy recibió críticas a principios de este año por hacer algo que pareció un saludo nazi en el escenario durante una canción llamada “Love it If We Made It”, cuya letra critica a Kanye West.

“Desafortunadamente, no les podemos dar un montón de canciones optimistas porque realmente estoy furioso. Y eso no es justo para ustedes, porque ustedes no representan al gobierno. Ustedes son jóvenes y estoy seguro de que muchos de ustedes son homosexuales y progresistas”, dijo dirigiéndose a la audiencia. Healy agregó que la banda consideró cancelar el espectáculo, pero que decidió no hacerlo para no decepcionar a los fans.

