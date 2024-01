Elon Musk exige tener más acciones de Tesla

“Me siento incómodo al hacer que Tesla sea líder en inteligencia artificial y robótica sin tener ~25% de control de votación. Lo suficiente para ser influyente, pero no tanto como para que no me puedan derrocar”, escribió Musk en una publicación en X. “A menos que ese sea el caso, preferiría construir productos fuera de Tesla”.

