Bob Iger ganó US$ 31,6 millones como director ejecutivo de Disney en 2023

El paquete salarial de Iger para 2023 incluía un salario base de US$ 865.385, premios en acciones por un total de US$ 16,1 millones, US$ 10 millones en premios de opciones sobre acciones, US$ 2,1 millones en compensación basada en el desempeño y US$ 2,48 millones en otras compensaciones, según la declaración de representación anual de The Walt Disney Company, que fue presentada el martes.

KIFI Local News 8 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.