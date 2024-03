Juicio a Juan Orlando Hernández: guía espiritual del expresidente de Honduras dice a CNN que él “está fuerte”

Si Hernández decidiera no declarar el jurado no podría hacer inferencias negativas, porque, como acusado, tiene derecho de comparecer o no sin que esa decisión sea vista como la admisión de alguna responsabilidad.

KIFI Local News 8 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.