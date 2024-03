Las pandillas controlan la capital de Haití. Algunos dicen que también están dispuestos a derrocar al Gobierno

Un vendedor del mercado en Jeremie le dijo a CNN que el precio mayorista de un saco de azúcar ahora había saltado del equivalente a US$ 50 a US$ 150. El costo de una bolsa de arroz, un alimento básico en la cocina haitiana, ha aumentado de US$ 40 a US$ 120.

“Ariel Henry tiene que irse”, gritó un manifestante. “Vivimos en una precariedad total. Vivimos en medio de la basura, de aguas residuales. No tengo nada, estoy vacío. No puedo ir a trabajar, no puedo mantener a mi familia, no puedo enviar a mis hijos a la escuela”.

