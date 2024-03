Quién era Ronald Ojeda, el exmilitar venezolano secuestrado y asesinado en Chile

La investigación de este caso en Chile sigue clasificada como “reservada”. El abogado de la familia de Ojeda afirmó que hasta el momento no descartan ningún móvil de este crimen y que la viuda del exmilitar logró ver el cuerpo este domingo. “Ella no está satisfecha, no lo reconoce como su marido. No lo dejaron verlo completo. Ahora se está pidiendo que se amplíe ese reconocimiento visual y algunas pericias químicas”, aseguró el representante legal en conversación telefónica con CNN.

