Las 9 claves a seguir en este supermartes de las elecciones en EE.UU. 2024

Allred, un exjugador de la NFL que ganó su escaño en la Cámara de Representantes al derrocar a un titular republicano en una reñida contienda de 2018, se ha centrado en la atención médica, incluido su apoyo a la Ley de Atención Médica Asequible y el derecho al aborto. También es un prolífico recaudador de fondos, superando a Cruz con US$ 4,8 millones contra US$ 3,4 millones en el cuarto trimestre de 2023 y terminando el año con US$ 10 millones en el banco frente a los US$ 6,2 millones de Cruz.

