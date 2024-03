Declaran culpable de homicidio involuntario a Hannah Gutierrez Reed, la armera de la película “Rust”

“(Gutierrez Reed) no podía anticipar lo que haría Baldwin. No estaba en el guion, no era previsible”, afirmó. “La gerencia fue responsable de las fallas de seguridad y no Hannah”.

“Ella tenía seis, seis balas en ese set de filmación, y la fecha más temprana en la que puedo rastrearlos es el 10 de octubre”, dijo la fiscal especial Kari Morrissey durante los argumentos finales del miércoles. “Seis, y ella no pudo descubrirlas durante 12 días. Lo que eso significa es que no estaba agitando ninguna bala ficticia, no estaba probando nada”.

KIFI Local News 8 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.